W sobotni wieczór wyłonieni zostaną pierwsi ćwierćfinaliści piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. Na początek fazy pucharowej Szwajcaria zmierzy się z broniącymi tytułu Włochami, a gospodarze zagrają z Danią. Sędzią pierwszego z tych meczów będzie Szymon Marciniak.

Włosi uratowali remis z Chorwacją 1:1 dzięki bramce w doliczonym czasie gry / FILIP SINGER / PAP/EPA

Italia, jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w Europie, w fazie grupowej nie zachwycała i była bliska odpadnięcia z turnieju - uratowała remis z Chorwacją 1:1 dzięki bramce w doliczonym czasie gry. O godz. 18 w Berlinie będzie musiała pokazać coś więcej, aby poradzić sobie z niepokonanymi dotychczas Szwajcarami. Helweci byli bliscy zajęcia pierwszego miejsca w grupie A, w której rywalizowali m.in. z Niemcami.

Dobre wyniki w pierwszej fazie turnieju są ważne, ale to dopiero najważniejsze mecze mogą odmienić oblicze drużyny narodowej. Nie czuję strachu, a Szwajcaria nie boi się Włoch - zapewnił pomocnik Remo Freuler, który na co dzień występuje we włoskiej ekstraklasie - w Bolonii.

Spotkanie Niemiec z Danią rozpocznie się trzy godziny później w Dortmundzie. Faworytem są gospodarze, ale selekcjoner rywali Kasper Hjulmand ocenił, że jego drużyna może ten fakt przekuć na swoją przewagę.

Do tego meczu możemy przystąpić zupełnie rozluźnieni i pokazać wszystko, na co nas stać - zaznaczył.

Mecze 1/8 finału rozgrywane będą do wtorku. W pozostałych parach zmierzą się: Anglia ze Słowacją, Hiszpania z Gruzją, Francja z Belgią, Portugalia ze Słowenią, Rumunia z Holandią i Austria z Turcją.

Turniej w Niemczech zakończy się 14 lipca.