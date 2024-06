"Nie jestem rozczarowany, choć oczywiście chcieliśmy zająć pierwsze miejsce w grupie" – mówił po zakończonym 1:1 meczu z Polakami na Euro 2024 trener Francuzów Didier Deschamps. "Bramkarz Skorupski był świetny, wybronił wiele sytuacji" - dodał.

Trener Francuzów Didier Deschamps / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Selekcjoner "Trójkolorowych" wyliczył, że w pierwszej połowie jego zespół miał 5 szans na zmianę wyniku. Nie chodzi tylko o to, czy wykorzystaliśmy swoje szanse. Trzeba też pochwalić polskiego bramkarza - podkreślił Deschamps.



Można mieć dwie szanse i strzelić dwa gole. Można mieć siedem, jak my dzisiaj, i nie strzelić gola. Oczywiście, możemy się poprawić, ale bardziej martwiłbym się, gdybyśmy nie mieli żadnych okazji - tłumaczył selekcjoner Francuzów. Pochwalił za występ Kyliana Mbappe, który w pierwszym meczu mistrzostw złamał nos i występuje w specjalnej masce.

Do maski trzeba się przyzwyczaić, ale on zawsze jest bardzo chętny do gry - komplementował kapitana drużyny Deschamps.

Jesteśmy w najlepszej szesnastce europejskich zespołów. Byliśmy w naprawdę trudnej grupie. Teraz dostaniemy trochę wolnego i mam nadzieję, że wy, dziennikarze, też dostaniecie trochę wolnego i odpoczniemy od siebie - podsumował szkoleniowiec wicemistrzów świata.