Tylko dwukrotnie piłkarzom reprezentacji Polski udało się rozpocząć międzynarodowy turniej od wygranej - podczas mundialu w RFN w 1974 roku pokonali Argentynę 3:2, a Euro 2016 zaczęli od zwycięstwa z Irlandią Północną 1:0. Dziś zawodnicy Paulo Sousy mają szansę poprawić ten bilans. W pierwszym meczu na Euro 2020 mierzymy się z naszymi sąsiadami – Słowakami. Eksperci podkreślają, że to może być kluczowe spotkanie jeśli chodzi o awans do kolejnej fazy turnieju. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu Polska – Słowacja. Pierwszy gwizdek o 18:00!

REKLAMA