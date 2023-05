W całej Polsce - z wyjątkiem jednego województwa - trwa już rekrutacja do liceów na rok szkolny 2023/24. Uczniowie, którzy chcą się dostać do klas dwujęzycznych, międzynarodowych, artystycznych i sportowych muszą być gotowi ze złożeniem dokumentów wcześniej. Ponadto czekają ich jeszcze dodatkowe sprawdziany.

Jak dotąd jedynie uczniowie zainteresowani nauką w szkołach ponadpodstawowych w woj. warmińsko-mazurskim nie mogą jeszcze składać podań. Nabór do liceów i techników rozpocznie się w tym regionie 22 maja.

Najwcześniej elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych uruchomiona została w województwie łódzkim - nabór trwa już od 24 kwietnia, a zakończy się 23 maja w południe.

W tym terminie także przyjmowane są zgłoszenia od uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz do tych oddziałów, do których przy przyjęciu obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych.

Terminy sprawdzianów ustalą dyrektorzy szkół prowadzących takie klasy.

Kuratorium Oświaty w Łodzi określiło, że próby sprawności fizycznej, sprawdziany językowe oraz sprawdziany uzdolnień kierunkowych odbędą się od 1 do 14 czerwca.

W trzech regionach rekrutacja dla uczniów, których czekają dodatkowe egzaminy i sprawdziany, zakończy się 29 maja. Taki termin wprowadziło województwo (w nawiasie terminy przeprowadzania sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej):

mazowieckie (30 maja - 12 czerwca),

podlaskie (30 maja - 7 czerwca),

śląskie (30 maja - 12 czerwca).

Do 30 maja nabór związany z dodatkowym sprawdzianem wiedzy i umiejętności ustaliły województwa:

małopolskie (31 maja - 13 czerwca),

opolskie (1-13 czerwca),

pomorskie (31 maja - 12 czerwca).

W przypadku ośmiu województw rekrutacja dla uczniów starających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych, artystycznych i sportowych potrwa do 31 maja. Taką datę ustaliły województwa:

dolnośląskie (1-12 czerwca),

lubelskie (1-14 czerwca),

lubuskie (1-14 czerwca),

podkarpackie (1-16 czerwca),

świętokrzyskie (1-15 czerwca),

warmińsko-mazurskie (1-13 czerwca),

wielkopolskie (1-16 czerwca);

zachodniopomorskie (1-14 czerwca).

Najwięcej czasu podczas tegorocznej rekrutacji do klas sportowych, językowych czy artystycznych będą mieć uczniowie uczestniczący w naborze do liceów w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie kuratorium wyznaczyło do 15 czerwca termin składania podań (dodatkowe egzaminy odbędą się w dniach 19-22 czerwca).

Tegoroczne egzaminy dla ósmoklasistów odbędą się w całej Polsce 23 maja (język polski), 24 maja (matematyka) i 25 maja (język obcy).

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych województwo termin dla większości uczniów dla uczniów, którzy zdają dodatkowe egzaminy * dolnośląskie 15 maja-19 czerwca 15-31 maja kujawsko-pomorskie 15 maja-16 czerwca 15 maja-16 czerwca lubelskie 15 maja-23 czerwca 15-31 maja lubuskie 15 maja-21 czerwca 15-31 maja łódzkie 24 kwietnia-23 maja (do godz. 12.00)** 24 kwietnia-23 maja (do godz. 12.00)*** małopolskie 15 maja-19 czerwca 15-30 maja mazowieckie 15 maja-19 czerwca 15-29 maja opolskie 15 maja-19 czerwca 15-30 maja podkarpackie 15 maja-16 czerwca 15-31 maja podlaskie 15 maja-19 czerwca 15-29 maja pomorskie 15 maja-20 czerwca 15-30 maja śląskie 15 maja-19 czerwca 15-29 maja świętokrzyskie 15 maja-21 czerwca 15-31 maja warmińsko-mazurskie 22 maja-21 czerwca 22-31 maja wielkopolskie 15 maja-16 czerwca 15-31 maja zachodniopomorskie 9 maja-16 czerwca 9-31 maja *dla uczniów, którzy zdają dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej **możliwość wprowadzania zmian 4-10 lipca do godz. 15.00 *** *możliwość wprowadzania zmian 4-10 lipca do godz. 15.00