Uczniów szkół podstawowych czeka pierwszy poważny sprawdzian, który będzie miał wpływ na dalszą naukę. Tradycyjnie pod koniec maja w całej Polsce odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o teście podsumowującym naukę w szkole podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku - terminy

Egzamin ósmoklasisty w tym roku potrwa od 23 do 25 maja. Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej. Każdy z ósmoklasistów podchodzi do egzaminu z trzech przedmiotów. Są nimi język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Uczniowie mogą zdawać egzamin jedynie z języka, którego uczyli się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Można przystąpić do testu z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 - język polski

24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 - matematyka

25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 - język obcy (nauczany w ramach zajęć szkolnych)

Uczniowie podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Terminy dodatkowe:

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 9:00

(poniedziałek) - język polski, godz. 9:00 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - matematyka, godz. 9:00

(wtorek) - matematyka, godz. 9:00 14 czerwca 2023 r. (środa) - język obcy, godz. 9:00

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Test ósmoklasisty 2023 przeprowadzony zostanie w trzy kolejne dni: 23, 24 i 25 maja. Pierwszego dnia ósmoklasiści zmierzą się z językiem polskim. Na wykonanie zdań będą mieli dwie godziny. Drugiego dnia rozwiązywać będą zadania matematyczne, a potrwa to 100 minut. W ostatnim, najkrótszym dniu egzaminu w 1,5 godziny trzeba będzie odpowiedzieć na pytania dotyczące języka obcego.

język polski - 120 minut

matematyka - 100 minut

język obcy nowożytny - 90 minut

Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Pracę z arkuszem można przedłużyć. Uprawnienia mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cudzoziemcy:

z języka polskiego - nie więcej niż o 60 minut

z matematyki - nie więcej niż o 50 minut

z języka obcego nowożytnego - nie więcej niż o 45 minut. Przedłużenie nie dotyczy cudzoziemców

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku / Lech Muszyński / PAP

Ministerialne rozporządzenie przedstawia listę lektur, które każdy uczeń powinien znać kończąc szkołę podstawową. Są nimi:

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2) Aleksander Fredro, Zemsta

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość)

6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

8) Juliusz Słowacki, Balladyna

9) wiersze wybranych poetów

Wymagania z innych przedmiotów wykazane w rozporządzeniu MEiN dostępne są TUTAJ.

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki / Lech Muszyński / PAP

Uczniowie mogą na egzamin ósmoklasisty przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem bądź atramentem. Na test z matematyki można zabrać ze sobą również linijkę. ‎

W czasie sprawdzianu nie można korzystać z kalkulatorów ani słowników. Do sali egzaminacyjnej nie można także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów i smartwatchów.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i zadania otwarte, w których egzaminowany samodzielnie formułuje odpowiedź.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju, jednak jeśli uczeń ‎z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, będzie mógł to zrobić w czerwcu.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca. Trzy dni później uczniowie otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎rezultatach. W dokumencie znajdą wynik procentowy (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej zdobyty z danego przedmiotu) oraz wynik na skali ‎centylowej z każdego przedmiotu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez sprawdzających prace oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna / Tomasz Gzell / PAP

CKE dla tej drugiej skali podaje tu przykład:

Uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ Uczeń lub jego rodzice mają jednak prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zdającego w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach testu.

Po przejrzeniu pracy mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Składa się go do dyrektora OKE do 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowy dokument i wyda nowe zaświadczenie.

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z testu z tego przedmiotu.

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z danego przedmiotu opublikowany jest TUTAJ.

Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, czyli "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).