Ho, Ho, Ho! Wczoraj Mikołaj przemierzył Polskę z południa na północ. Po drodze były prezenty, spotkania z dziećmi i mnóstwo radości. To jednak nie koniec atrakcji – dziś Mikołaj spędzi dzień w Mikołajkach. Słuchajcie radia, śledźcie naszą stronę oraz profile w mediach społecznościowych, bo zapowiada się niesamowity czas z RMF FM.

Prosto z Zakopanego do Mikołajek / Jacek Skóra / RMF FM

Do Mikołajek zawitał wyjątkowy gość - sam Mikołaj. Już dziś czeka tam mnóstwo atrakcji m.in. Parada Mikołajów i wielka dyskoteka. Koniecznie zajrzyjcie do Wioski Żeglarskiej Mikołajki, która w ten weekend zmieni się w Wioskę Mikołajów.

Niezwykła podróż Mikołaja

Mikołaj rozpoczął swoją podróż wczoraj od stolicy polskich Tatr - Zakopanego. Tam w bajkowej scenerii pełnej światełek i śniegu na Gubałówce przywitała go ekipa RMF FM. Mikołaj zjeżdżał na sankach, rozdawał dzieciom prezenty, a potem spacerował po Krupówkach, wywołując niemałe zamieszanie.

Prosto z Zakopanego w świątecznym żółtym konwoju RMF FM ruszył w stronę Krakowa. Po drodze zatrzymał się w Radziszowie, żeby odwiedzić dzieci z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji. Tam z pomocą lokalnych strażaków wyszedł po 15-metrowej drabinie na trzecie piętro, niosąc wielki wór pełen prezentów.

Aby udać się w dalszą drogę do Mikołajek, Mikołaj chciał wsiąść w sanie. Niestety - jak powiedział nam sam Święty - renifery najadły się za dużo oscypków w Zakopanem. Z odsieczą przyszło krakowskie lotnisko i samolot. Mikołaj wystartował z Balic, gdzie wcześniej, jak każdy pasażer nadał bagaż i odbył kontrolę bezpieczeństwa.

Około godz. 18 Mikołaj wylądował na lotnisku w Olsztynie, a stamtąd ruszył prosto do Mikołajek. Tam powitał go niemały tłum, gdzie najgłośniej przywitali go najmłodsi.

W Mikołajkach odbyło się uroczyste rozświetlenie choinki i całego miasta. Później wspólnie z uczestnikami imprezy było wspólne kolędowanie, a na koniec Mikołaj wręczył dzieciom prezenty.

Nie koniec wrażeń

Już dziś w Mikołajkach odbędzie się wielka Parada Mikołajów. Start o godz. 12.

Później na najmłodszych będą czekać animacje prowadzone przez elfy, będzie zagroda reniferów, a także aktywności, takie jak mikołajkowe morsowanie! Będą też warsztaty świąteczne, gdzie dzieci będą mogli ozdabiać pierniki, pisać listy do Świętego Mikołaja i tworzyć świąteczne dekoracje.

Oczywiście nie zabraknie najlepszej muzyki. Na scenie w mikołajowej wiosce wystąpi m.in. Dominik Dudek, ale także lokalni artyści oraz dzieci i młodzież z okolicznych szkół.