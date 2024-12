"Wszystko to, co piszę jest przemyślane i często też konsultowane ze specjalistami" - mówiła o swojej twórczości Anita Głowińska w rozmowie z Marcinem Jędrychem na antenie Radia RMF24. O tym, co powinny zawierać książki dla dzieci i jaką rolę odgrywają w kształtowaniu najmłodszych, opowiadała nam autorka bestsellerowej serii książek dla najmłodszych "Kicia Kocia".

Anita Głowińska w serii "Kicia Kocia" tworzy pozytywny świat i stara się przekazać najważniejsze wartości dzieciom. Głowińska: W "Kici Koci" buduję świat pełen ciepła, troski i uważności na drugiego człowieka Mam nadzieję, że dzieci wychowane na moich książkach staną się dorosłymi zważającymi na drugiego człowieka, ciepłymi i rodzinnymi - mówiła Głowińska, dodając, że w swoich książkach pokazuje, że różnorodność i odmienność nie czyni czegoś gorszym. Autorka zaznaczyła, że podczas pisania książki konsultuje się z wieloma specjalistami - psychologami, lekarzami, logopedami, aby przekazać to, co wartościowe, zrozumiałym dla dzieci językiem. Opiera się również na doświadczeniach rodzicielskich i obserwacjach. Muszę cały czas mieć w głowie bardzo jasny plan, jaką wartość chcę przekazać, o czym chcę napisać, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, ale jednocześnie chciałabym, żeby to nie było nudne, żeby była przygoda - wyjaśniła pisarka. Dodała, że książka dla dzieci musi także zaciekawić dorosłych, którzy czytają ją swoim pociechom. Od czasu do czasu w rysunku, czy w zachowaniu przemycam humor, który prawdopodobnie jest odczytywany głównie przez dorosłych - stwierdziła. Świat Kici Koci jest światem optymistycznym, co nie oznacza, że nie ma tam problemów - przyznała Głowińska. W jej opinii trudnym tematem do poruszania w książkach dla dzieci jest temat przemijania i straty. Proces tworzenia Anita Głowińska zdradziła, że treść opowiadania i ilustracje do niej tworzy równocześnie. Zdarzało mi się, że czasami ilustracja determinowała zmianę w tekście, bo ona coś dopowiedziała, czy coś otworzyła - przyznała. Mówiła o pierwszych ilustracjach do serii "Kicia Kocia", które czasami były inspirowane rysunkami dzieci lub były malowane przez ilustratorkę ręcznie. W tej chwili już cały proces twórczy odbywa się za pomocą tableta i komputera, czyli cyfrowo - powiedziała. Zdarza się - opowiadała autorka -, że plan opowiadania zmienia się w trakcie pisania. Tak było w przypadku jednej z części serii "Kicia Kocia. Co zasiejemy w ogródku?". Święta według Głowińskiej Według autorki serii "Kicia Kocia" święta mają duchowy wymiar, dają możliwość wytchnienia i zastanowienia się nad tym, co jest dla nas w życiu najważniejsze. My rodzice pamiętajmy o naszych maluchach - apeluje pisarka - Stuprocentowa uwaga dla dziecka, to jest olbrzymie paliwo, które możemy dać mu na przyszłość. Pamiętajmy o tym zawsze, nie tylko w trakcie świąt - dodała. Kochane dzieci, życzę wam serdecznych przyjaciół, dla których jesteście ważne, żebyście mieli fajnych rodziców wokół siebie i opiekunów, z którymi możecie odkrywać świat. Dużo sił, energii i marzeń i odwagi w zadawaniu pytań - przekazała swoje życzenia Anita Głowińska. Opracowanie: Bernadetta Skoś, Patryk Fabisiak.

