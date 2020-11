Policja oddała strzały ostrzegawcze i zatrzymuje ludzi podczas niedzielnej manifestacji „Dziady przeciw terrorowi” w Mińsku - przekazały niezależny portal Nasza Niwa i rosyjska agencja TASS. Uczestnicy marszu dotarli już na uroczysko Kuropaty, gdzie spoczywają tysiące ofiar represji stalinowskich. Demonstrujący wzywają Alaksandra Łukaszenkę do odejścia.

Białoruscy policjanci podczas zatrzymania uczestnika protestu / STR / PAP/EPA

Niedzielny marsz w Dzień Wszystkich Świętych odbywa się pod hasłem "Dziady przeciw Terrorowi".

Uczestnicy manifestacji w Mińsku dotarli na uroczysko Kuropaty, gdzie spoczywają tysiące ofiar represji stalinowskich.



W Kuropatach co roku odbywają się opozycyjne upamiętnienia w okolicach Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Pamięci Ofiar Represji Stalinowskich, obchodzonego przez środowiska niezależne w rocznicę zamordowania w 1937 r. ponad 100 przedstawicieli białoruskiej inteligencji.



Białoruskie służby bezpieczeństwa rozbijały w niedzielę kolumny demonstrantów idące na Kuropaty. Doszło do wielu zatrzymań, a także zagrodzono dostęp do uroczyska.

/ STR / PAP/EPA

Mimo to uczestnicy marszu dotarli na miejsce przez pole. Setki osób składały kwiaty i zapalały znicze przy krzyżach. Po obu stronach ścieżki prowadzącej do centralnego krzyża utworzono żywy korytarz. Zgromadzeni trzymali w rękach rozpostarte biało-czerwono-białe flagi, używane przez środowiska niezależne.



Demonstranci śpiewali pieśni, w tym białoruską wersję "Murów" Jacka Kaczmarskiego. Na miejsce zmierzają kolejne kolumny.

Rzeczniczka mińskiej milicji Natalla Hanusiewicz przekazała agencji Interfax-Zapad, że zatrzymano kilka osób. Dodała, że nie posiada informacji o strzałach ostrzegawczych. W rozmowie z agencją RIA Nowosti milicja potwierdziła z kolei oddanie wystrzałów w celu "niedopuszczenia do złamania prawa".

Według centrum obrony praw człowieka "Wiasna" zatrzymano już 77 osób. Wśród nich było co najmniej 5 dziennikarzy, przy czym jednym z nich był rosyjski korespondent, który został już wypuszczony.



Czterej pozostali - dziennikarz telewizji Biełsat Zmicier Sołtan i trzech dziennikarzy pisma "Nowy czas" - przebywają w aresztach. Według portalu Nasza Niwa Sołtan i jeden z korespondentów "Naszego Czasu" zostali pobici. Sołtanowi zabrano kamerę i telefon.

Według niezależnych mediów w Mińsku słychać było wybuchy granatów hukowych, siły bezpieczeństwa użyły też gazu łzawiącego. Agencja TASS pisze, że siły OMON oddały kilka strzałów ostrzegawczych, kiedy kolumna protestujących zbliżyła się do ich kordonu.



Świadkowie twierdzą, że w pobliżu stacji metra Moskowskaja w centrum miasta zatrzymano ponad 10 osób.



Według serwisu Tut.by kilka osób zatrzymano też w Grodnie.



Media informują o problemach z łącznością przez mobilny internet.

Białorusini protestują od sierpnia

Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Łukaszenka, zdobywając 80,1 proc. głosów.