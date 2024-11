5 osób zginęło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Karwica Mazurska. Ruszyły powroty z wyjazdów związanych z dniem Wszystkich Świętych. Aktualną sytuację na drogach relacjonujemy dla Was w naszej relacji. Najnowsze informacje znajdziecie też w Faktach RMF FM i w specjalnych serwisach drogowych - od 14:30 do 21:30 co godzinę.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : / RMF FM 18:54 Utrudnienie na DK10. W pobliżu miejscowości Olszewka między Nakłem nad Notecią i Piłą zderzyły się dwa samochody osobowe. Wprowadzono ruch wahadłowy. 18:53 Koniec utrudnienia na A2 w pobliżu miejscowości Wiskitki. 18:45 Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po tragicznym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Karwica Mazurska niedaleko Pisza. Zobacz również: Samochód wjechał pod pociąg. Nie żyje 5 osób, w tym troje dzieci 18:40 Nad sytuacją drogową w Zachodniopomorskim czuwa nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Na drogach w regionie ruch jest minimalny. Fali powrotów ze świąt niemalże nie widać. Nieco dłuższy niż zwykle w niedzielę wieczorem jest sznur aut wjeżdżających do Szczecina na węźle Kijewo, ale to kilkaset metrów czekających na zielone światło pojazdów. Na ulicach największych miast standardowy ruch jak na niedzielę wieczór. W Szczecinie zniknęły już ostatnie zmiany wprowadzone wokół cmentarzy.

18:30 Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 18:30 Fakty drogowe

18:11 Ponad siedem kilometrów na korek na ekspresowej siódemce, między Radomiem a Warszawą. Zator zaczyna się na wysokości miejscowości Białobrzegi. I właśnie tam jest wóz satelitarny RMF FM i Michał Dobrołowicz. Kierowcy mogą zjechać z ekspresówki na wysokości miejscowości Sucha. Korek można ominąć drogami lokalnymi, przez Warkę. 18:10 Zatory na śląskim odcinku autostrady A4. Sytuację obserwuje nasz reporter Marcin Buczek. Pierwszy zator tworzy się w rejonie bramek przy wyjeździe z płatnego odcinka A4 w Mysłowicach-Brzęczkowicach. Nieco dalej kierowcy znowu muszą zwolnić. Drugi zator jest na remontowanym odcinku między Mysłowicami i Katowicami. Wszystko to dzieje się jedynie na pasach od Krakowa w stronę Gliwic. 17:50 Utrudnienie na DK 48. W pobliżu miejscowości Klamy (odcinek Białobrzegi - Potworów) samochód osobowy zderzył się ze zwierzęciem. Jedna osoba została ranna, wprowadzono tam ruch wahadłowy. 17:30 Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 17:30 Fakty drogowe

17:23 Potworny wypadek z woj. warmińsko-mazurskim. Pięć osób zginęło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 16:47 Utrudnienie na A1. Na odcinku Radomsko - Kamieńsk zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany 1 pas jezdni w kierunku Gdańska. 16:33 16:30 Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 16:30 Fakty drogowe

16:20 Wypadek na A2 w pobliżu miejscowości Wiskitki (woj. mazowieckie). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany 1 pas jezdni w kierunku Poznania. 16:10 Koniec utrudnień na dwóch odcinkach A4: w Brzeziach między Bochnią i Krakowem oraz między węzłami Krzywa i Jadwisin. 15:35 Autostrada A4 pod Legnicą jest już przejezdna - poinformowali przedstawiciele GDDKiA. Wcześniej jezdnia w kierunku Zgorzelca przez parę godzin była zablokowana po tym, jak ok. godz. 13. 30 między węzłami Złotoryja i Lubiatów doszło do zderzenia trzech samochodów.

Jak poinformowali przedstawiciele GDDKiA, utrudnienia zakończyły się o godz. 14.50. Droga była zablokowana przez ok. półtorej godziny, w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. 15:30 Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 15:30 Fakty drogowe

15:10 A4, odcinek między węzłami Krzywa i Jadwisinem, w kierunku Zgorzelca. Tam zderzył się trzy samochody osobowe. Lewy pas jest zablokowany. 14:51 Korek na małopolskim odcinku A4 po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na jezdni w kierunku Krakowa. W Brzeziu, na odcinku między Bochnią a Krakowem, do czasu sprowadzenia lawety, zablokowany jest jeden pas jezdni. Ruch odbywa się prawym pasem jezdni. W kierunku Krakowa utworzył się 10-kilometrowy zator.

14:31 W Warszawie korkuje się S8 od węzła Marywilska do Marymonckiej, tu korek ma dwa i pół kilometra - informuje dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert. Na Mazowszu dłużej postoicie też na krajowej "siódemce" - korek zaczyna się już w Łomiankach. Ciasno też na obwodnicy Garwolina, po kolizji na trasie. Wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy są przejezdne. 14:30 Jak informuje nasz dziennikarz Marcin Buczek, który jest przy drodze krajowej numer 86 w Katowicach, ruch jest tu spory, jak na niedzielne popołudnie, ale płynny. Nawet w miejscu, gdzie zwykle tworzą się korki, bo droga jest remontowana, nie ma zatorów zarówno w stronę Tychów, jak i Sosnowca. Na pozostałych drogach tranzytowych woj. śląskiego także nie ma większych utrudnień. 14:03 Jak informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, na razie na drogach Małopolski nie widać dużego ruchu. Nawet zakopianką można przejechać bez dłuższego stania - blokuje się dopiero w Libertowie tuż przed samym wjazdem do Krakowa. To jednak może się zmienić wieczorem, bo bardzo wielu kierowców, korzystając z ładnej pogody, zrobiło sobie długi weekend w górach - powroty z nich zapewne zaczną się po godz. 17. Uważać muszą wyjeżdżający z Podhala w Murzasichlu koło Zakopanego - samochód wpadł w płot i są utrudnienia w ruchu. 14:01 Zderzenie trzech aut osobowych na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Do wypadku doszło między węzłami Lubiatów - Złotoryja w stronę Zgorzelca. Nikomu nic się nie stało. Jezdnia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać dwie godziny. 14:00 W sobotę 2 listopada doszło do 37 wypadków drogowych, w których nie było ofiar śmiertelnych; tego dnia zatrzymano 245 nietrzeźwych kierowców - poinformowała Komenda Główna Policji w komunikacie na platformie "X". Policjanci interweniowali w sobotę ponad 14 tys. razy. W piątek 1 listopada policja interweniowała ponad 13,2 tys. razy. Zatrzymano 240 nietrzeźwych kierowców. W 41 wypadkach drogowych rannych zostało 51 osób, z czego jedna zginęła. W czwartek z kolei policjanci interweniowali ponad 17,4 tys. razy - zatrzymali 214 nietrzeźwych kierowców. Policja informowała, że tego dnia doszło do 55 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 62 osoby zostały ranne. 13:58 W specjalnych serwisach drogowych od 14:30 do 21:30 poinformujemy Was o zmianach w organizacji ruchu wokół cmentarzy, podpowiemy, gdzie najlepiej zaparkować, sprawdzimy również specjalne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Będziemy z Wami także na głównych trasach w kraju - będziemy na bieżąco informować o korkach i utrudnieniach. "Bezpieczny Powrót z RMF FM" tworzycie oczywiście także Wy. Czekamy na sygnały od Was. Przyślijcie nam zdjęcia i filmy z trasy! Do Waszej dyspozycji cały czas jest numer Gorącej Linii RMF FM 600 700 800 oraz adres fakty@rmf.fm. Wiecie o utrudnianiach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom? Dajcie nam znać! Użytkownikom platformy X (dawniej Twittera - red.) polecamy także hashtag #trafficRMF. Znajdziecie pod nim informacje publikowane przez naszych dziennikarzy.



