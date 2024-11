Program telewizji NBC jest jednym z najstarszych i najdłużej emitowanych programów komediowych w amerykańskiej telewizji. Dla Harris był to pierwszy występ w "SNL" w swojej karierze. Trump występował w nim w przeszłości wielokrotnie, w tym ostatnim razem już jako kandydat na prezydenta w 2015 r. (podobnie jak Hillary Clinton). Były prezydent później ostro krytykował program po tym, jak już jako prezydent był stałym obiektem żartów.



Harrison Ford poparł Kamalę Harris

Wczoraj Harris została poparta również przez światowej sławy aktora filmowego Harrisona Forda. Aktor wyraził szczególne zaniepokojenie podziałami politycznymi. Podnosił wyższość jedności narodowej nad podziałami partyjnymi. Zganił międzynarodowe relacje Trumpa. Ten facet spędził cztery lata, napuszczając nas przeciwko sobie. Jednocześnie obejmował dyktatorów i tyranów na całym świecie - ocenił Ford.

Zwrócił uwagę na bezprecedensową postawę współpracowników Trumpa w jego administracji, którzy obecnie opowiadają się przeciwko byłemu szefowi. Mówią nam coś ważnego. To nie są mięczaki. To gubernatorzy, generałowie, sprzeciwiający się przywódcy. Spędzili całe życie, opowiadając się wcześniej za wieloma z nich. Będzie to pierwszy raz, kiedy zagłosują na kogoś, kto nie ma "R" (republikanin) przy swoim nazwisku, ponieważ wiedzą, że to naprawdę ma znaczenie - stwierdził.

Harrison Ford dołączył do grupy prominentnych przedstawicieli świata rozrywki, którzy publicznie poparli Harris. Należą do nich m.in. Taylor Swift, Jennifer Lopez, Eminem, Beyoncé, Bruce Springsteen, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Matt Damon i Steven Spielberg.

Trump: Myślę, że kobiety mnie kochają

Obok niezapowiedzianego wcześniej występu w "SNL" Harris przemawiała w sobotę na wiecach w Milwaukee w stanie Wisconsin, Atlancie w Georgii i Charlotte w Karolinie Północnej. Trump wystąpił dwukrotnie w Karolinie Północnej oraz w Salem w Wirginii - stanie generalnie uważanym za bezpieczny dla Harris.

Trump podczas sobotnich przemówień twierdził, że wygra również w zdominowanym przez demokratów New Jersey oraz że wygrałby nawet w bastionie demokratów - Kalifornii, "gdyby tylko Bóg zszedł na Ziemię i był liczącym głosy".

Trump skierował również swoje przesłanie do kobiet, nazywając się "ojcem zapłodnienia" (mając na myśli zapłodnienie in vitro) oraz odnosząc się do swoich kontrowersyjnych słów z wcześniejszego wiecu o tym, że będzie "chronił kobiety, czy tego chcą, czy nie". Myślę, że kobiety mnie kochają (...) bo jeśli nie będą mnie miały, będą miały miliony (imigrantów) zalewających nas i przychodzących do przedmieść - powiedział.