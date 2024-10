Gigantyczny korek na A-4 w Katowicach. Na pasach w kierunku Krakowa zderzyły się 4 samochody. Utrudnienia też na obwodnicy Trójmiasta. Powodem jest awaria sieci wodociągowej, która zalewa skrzyżowanie z ulicą Morską. Korek na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia ma już 7 km - auta stoją od zjazdu na stadion, aż do zjazdu na S5 w stronę Warszawy. Poniżej znajdziecie relację z tego, co dzieje się w czwartek na trasach w całym kraju. Macie informacje o utrudnieniach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom? Dzwońcie na Gorącą Linię pod numer 600 700 800 lub piszcie na adres fakty@rmf.fm.

16:03

Utrudnienie na S8. Na odcinku Wólka Jagielczyńska - Czerniewice auto osobowe najechało na bariery energochłonne. Zablokowany 1 pas jezdni w kierunku Wrocławia. Jak informuje GDDKiA utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do ok. godz.18.00

15:50

Jak informuje reporter RMF FM, woda tryska z ziemi przy skrzyżowaniu ul. Morskiej z obwodnicą Trójmiasta. Wody jest na tyle dużo, że samochody nie mogą wydostać się z S7. Wyznaczony został objazd przez estakadę Kwiatkowskiego na węźle Gdynia-Port. Co ważne, wjazd na ekspresówkę jest możliwy.

Utrudnienia też na ulicy Morskiej.

15:29

Korek na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia ma już 7 km - auta stoją od zjazdu na stadion, aż do zjazdu na S5 w stronę Warszawy.

Jak informuje reporterka RMF FM, Martyna Czerwińska -wszystko przez zdarzenie, które miało miejsce już kilka godzin temu. Ciężarówka wypadła z jezdni i przewróciła się na bariery energochłonne.

Lewy pas wciąż jest z tego powodu nieprzejezdny, bo pojazd leży na boku.

15:24

Coraz gorzej jeździ się też w Krakowie. Jak informuje reporterka RMF FM, Agata Guz - zjazd i wjazd na obwodnicę Krakowa są zakorkowane. Wzmożony ruch także w rejonie cmentarzy i na zakopiance.

Na razie bez wypadków i kolizji, ale warto zachować szczególną ostrożność.

/ Agata Guz / RMF FM

15:16

Niemożliwy jest zjazd z Obwodnicy Trójmiasta w Chylonii. Powodem jest awaria sieci wodociągowej, która zalewa skrzyżowanie z ulicą Morską. Jak informuje reporter RMF FM, Stanisław Pawłowski , aby wydostać się z obwodnicy trzeba zjechać na węźle Gdynia-Port w stronę estakady Kwiatkowskiego.

15:13

Gigantyczny korek na autostradzie A-4 w Katowicach. Tkwią w nim kierowcy jadący w stronę Krakowa.

Jak informuje reporter RMF FM - Marcin Buczek, na remontowanym odcinku autostrady A-4 doszło do kolizji. Na pasach do Krakowa zderzyły się 4 samochody.

Korek ciągnie się teraz od węzła Mikołowska w Katowicach aż do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Przejazd tego nieco ponad 13-kilometrowqego odcinka zajmuje już prawie półtorej godziny.

14:45

Na autostradzie A1 w woj. kujawsko-pomorskim na wysokości węzła Ciechocinek trwają roboty drogowe. Jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Jak informuje GDDKiA utrudnienia w tym miejscu potrwają do godz. 16.00

14:14

Utrudnienia na DK 12. Na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych z ciężarówką. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Jak informuje GDDKiA utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do godz. 15.00.

14:00

Dodatkowe patrole policji od dziś do poniedziałku można spotkać na trasach w całej Polsce. Rano ruszyła policyjna akcja "Znicz" związana z dniem Wszystkich Świętych. Największej liczby funkcjonariuszy, bo ok. 6 tys., spodziewać się można 1 listopada.

13:50

W naszej relacji na żywo będziemy Was na bieżąco informować o korkach i utrudnieniach na drogach w całej Polsce.

Wiecie o utrudnianiach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom? Dajcie nam znać!

13:40

31 października punktualnie o 15:30 rusza Bezpieczny Powrót z RMF FM. Co godzinę do 20:30 na naszej antenie usłyszycie specjalne wydania serwisów dla kierowców. To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg w całej Polsce.

Będziemy z Wami w trasie także przez cały piątek 1 listopada. Informacji z dróg słuchajcie w RMF FM co godzinę od 10:30 do 17:30. Wrócimy z nimi w niedzielę 3 listopada po południu w czasie Waszych powrotów - od 14:30 do 21:30.