Dodatkowe patrole policji od dziś do poniedziałku można spotkać na trasach w całej Polsce. Ruszyła policyjna akcja "Znicz" związana z dniem Wszystkich Świętych. Na główne trasy w Polsce wyruszyli także reporterzy RMF FM. Do 20:30 na naszej antenie usłyszycie specjalne wydania serwisów dla kierowców. To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg w całej Polsce. Poniżej znajdziecie relację z tego, co będzie działo się w czwartek na trasach w całym kraju. Macie informacje o utrudnieniach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom? Dzwońcie na Gorącą Linię pod numer 600 700 800 lub piszcie na adres fakty@rmf.fm.