Rybicka: Wobec nas, naszych rodzin i grobów naszych najbliższych dokonała się przemoc

"Przymusowe ekshumacje wepchnęły nas w ponowne, przymusowe przeżywanie żałoby, depresji, rozpaczy. To była krzywda, która jest nie do darowania" - mówi w rozmowie z RMF FM Małgorzata Rybicka, żona Arkadiusza "Arama" Rybickiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. "Osoby, które są odpowiedzialne za te decyzje, powinny ponieść konsekwencje" - dodaje. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał dziś, że ws. ekshumacji ofiar katastrofy naruszono artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dot. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Małgorzata Rybicka przemawia na ponownym pogrzebie swojego męża - Arkadiusza Rybickiego / Adam Warżawa /PAP

REKLAMA