"Polityka wpychana jest do sądów drzwiami i oknami. To nie my pchamy się na czołówki gazet" - stwierdził w rozmowie z Onetem gdański sędzia Rafał Rudnicki. "Obowiązkiem sędziego jest zabieranie głosu w sprawach ważnych dla praworządności w kraju, jak również reagować wtedy, kiedy zasada trójpodziału władzy jest naruszana. Rolą sędziego jest zabieranie głosu w debacie publicznej. Tym bardziej wtedy, kiedy ten głos jest odbierany, bo władza nie konsultuje swoich projektów" - dodał.

Protest przed Sądem Okręgowym w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Sędzia Rafał Rudnicki kilka dni temu brał udział w proteście przed sądem w Gdańsku. Mówił tam m.in., że "wolne sądy to jest ostatni bastion, który zgodnie z konstytucją, pozwala wyhamować niepohamowane zapędy polityków co do praw i wolności obywateli".







Dotychczasowe działania władzy wykonawczej i ustawodawczej dowodzą tego, że próbują one przejąć całkowitą kontrolę nad władzą sądowniczą. Wskazują na to m.in. składane wcześniej projekty dotyczące ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy ustawie o ustroju sądów powszechnych. I obecnie złożony kilka dni temu projekt, który nazywany jest ustawą dyscyplinującą sędziów - stwierdził sędzia Rudnicki w rozmowie z Onetem. Nowy projekt zwiększa katalog odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów. Mamy tutaj wiele nieostrych i niezdefiniowanych pojęć jak np. zakaz podejmowania działań o charakterze politycznym. I moje wystąpienie pod sądem, w zależności od dowolnej oceny rzecznika, mogłoby zostać uznane jako złamanie tej zasady, bo zawarta tam była krytyka tworzonego prawa w Polsce - przyznał.