"Lewandowski powinien stanąć na rzęsach, żeby udowodnić, że ma rację. Zawodnik tej klasy szuka innych rozwiązań, wraca się, walczy, rozgrywa, jest go pełno na boisku” – tak o kapitanie polskiej reprezentacji w piłce nożnej mówił na antenie internetowego Radia RMF24 Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski w piłce nożnej, ekspert telewizyjny i były asystent trenera Leo Beenhakkera w kadrze. Gość Piotra Salaka komentuje porażkę polskiej drużyny we wczorajszym meczu z Albanią.

Robert Lewandowski / Andrzej Lange / PAP

Czy Santos musi odejść?

Trener Fernando Santos twierdzi, że nie zamierza rezygnować z posady selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Według gościa Radia RMF24 zwolnienie Santosa nie jest dobrym pomysłem. Dariusz Dziekanowski podkreśla, że obecny selekcjoner to człowiek, który jest "ambitny i zaangażowany. Osiem lat pracował w Portugalii i cztery lata w Grecji. Ma bardzo dobre opinie jako fachowiec". Dodaje też, że decyzja o zwolnieniu Santosa czy sugestie dotyczące "posadzenia" Lewandowskiego na ławce rezerwowych mogą wprawić ekspertów i kibiców w zakłopotanie odnośnie jakości polskiej reprezentacji.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dziekanowski o Lewandowskim: Jestem zawiedziony

Dariusz Dziekanowski zaznacza, że powrót Krychowiaka i Grosickiego na boisko to zła decyzja ze strony Santosa. Podkreśla też, że sami zawodnicy mogli o wiele lepiej wykorzystać swój udział z meczu z Albanią. Gość Radia RMF24 o Krychowiaku i Grosickim mówi: Dali przykład, że nie mają wpływu na innych zawodników. Swoją postawą i zachowaniem na boisku nie powinni pozwolić, aby inni zawodnicy nie ryzykowali czy nie byli odważni w tym meczu.

"Lewandowski powinien być widoczny na boisku"

Nie jest trudno zauważać, że podczas meczu z Albanią Robert Lewandowski pozostawał w cieniu innych zawodników. Dariusz Dziekanowski zaznacza, że kapitan polskiej drużyny nie do końca spełnił powierzone mu obowiązki. Jestem zawiedziony, dlatego że po takich słowach Lewandowskiego powinien stanąć na rzęsach, żeby udowodnić, że ma rację. To też powinno być mobilizujące dla innych. (...) Zawodnik tej klasy szuka innych rozwiązań, wraca się, walczy, rozgrywa, jest go pełno na boisku, żeby to było widoczne - komentuje były piłkarz.

"Nie sprzyja zamieszanie wokół reprezentacji"

Trudności w meczu z Wyspani Owczymi oraz przegrana z Albanią to znak, że zawodnicy polskiej reprezentacji doświadczają wielu trudności podczas wspólnej gry. Zawodnicy, którzy przyjeżdżają na kadrę mentalnie nie potrafią przygotować się do ważnych meczów. Zamieszanie wokół reprezentacji na pewno nie sprzyja - komentuje były piłkarz. Sugeruje też, że zawodnicy z długim stażem nie potrafią motywować kolegów z boiska do lepszej gry.

Dariusz Dziekanowski zaznacza, że zawodnicy polskiej reprezentacji powinni zastanowić się nad tym, jaka jest ich rola w drużynie i czy w wykorzystują pełni swoje umiejętności. Zawodnicy do tej pory nie zdają sobie sprawy, że powołanie do reprezentacji to nie tylko wyróżnienie, lecz także wielka odpowiedzialność - tłumaczy ekspert.

Marazm w polskiej drużynie

Gość Radia RMF24 zwraca uwagę, że biało-czerwoni nie pokazali w pełni swoich umiejętności w meczu z Albanią. Polscy zawodnicy sami powinni podkreślać, że są wartościowymi piłkarzami i zasługują na grę w reprezentacji. Dariusz Dziekanowski zauważa, że takiej pewności biało-czerwonym niestety brakuje. Nie widać ducha w tym zespole, żeby ktoś komuś zwrócił uwagę, żeby była mobilizacja i żeby było widać, że ten zespół żyje. To jest zespół niemy, który nie jest w stanie pokazać swojej osobowości indywidualnie, i jako zespół (...)"Nie widzę złości u tych zawodników, czyli tego, że oni nie godzą się z tą sytuacją i tym, jak prezentują się i zachowują - podsumowuje ekspert.

Natalia Biel