Nie wszystkie propozycje, które zapowiadał marszałek Szymon Hołownia, mają znaleźć się w uchwale dotyczącej zmian w regulaminie Sejmu - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Zielone światło mają dostać takie kwestie jak: zwiększone kary dla posłów za nieobecność, zmniejszenie liczby zespołów parlamentarnych czy rezygnacja z wniosków formalnych. Pod znakiem zapytania stoją cykliczne wystąpienia szefa rządu w Sejmie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Tomasz Gzell / PAP

W ubiegłym tygodniu marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że prezydium Sejmu pracuje nad zmianami w regulaminie izby. Na konferencji prasowej zdradził kilka z nich.

To będzie m.in. zwiększenie kar, sankcji finansowych za nieobecność posłów na posiedzeniach. W tej chwili są one kuriozalnie niskie. To trzeba zmienić - podkreślał Szymon Hołownia. Niewykluczone, że posłowie, którzy nie będą brali w posiedzeniach Sejmu, będą mogli stracić nawet kilkadziesiąt procent swojego uposażenia. O tym jako pierwsza informowała Wirtualna Polska. Co z pozostałymi zmianami, o których mówił marszałek Sejmu?

Według informacji RMF FM nie będzie "propozycji dla premiera", którą zapowiadał Szymon Hołownia.

Chodzi o to, żeby premier miał taki swój slot, aby raz na trzy miesiące przychodził z informacją na wybrany przez siebie temat, a później na ten temat odbywałaby się dyskusja - mówił marszałek Sejmu. Ostatecznie z tego pomysłu w tej chwili zrezygnowano. Jednak temat ma powrócić za kilka tygodni. Niewykluczone, że dopiero po wyborach prezydenckich.

Redukcja liczby zespołów parlamentarnych

Jeśli chodzi o zespoły parlamentarne, to ich liczba ma zostać mocno zredukowana. W tej chwili działa ich około 300, jednak ich część w ogóle nie pracuje lub dochodzi do sporadycznych spotkań posłów w ramach ich funkcjonowania. Dlatego też w regulaminie ma znaleźć się zapis, który będzie obligował posłów do regularnych posiedzeń w ramach utworzonych zespołów. Jeżeli do takich spotkań nie będzie dochodzić, to marszałek będzie miał prawo rozwiązać taki zespół parlamentarny.

Oprócz tego w Sejmie zabraknie też wniosków formalnych, które będą zastąpione oświadczeniami klubów i kół. W tej chwili posłowie wychodzą na mównicę i mówią to, na co mają ochotę, a ten wniosek formalny poniekąd "przyklejają", wyłącznie po to, aby zabrać głos - podkreśla anonimowo jeden z parlamentarzystów, który widział propozycje zmian w regulaminie Sejmu.

Prawdopodobnie na pierwszym lutowym posiedzeniu Sejmu odpowiednia uchwała w sprawie zmian w regulaminie zostanie przyjęta przez prezydium, a potem trafi do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, by następnie trafić pod głosowanie.