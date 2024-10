Ustawa, która dzisiaj została przyjęta na rządzie, zostanie uzupełniona o projekt obniżenia składki zdrowotnej. Wartość całości to będzie 4 mld zł plus (...). W sumie, jeśli chodzi też o środki trwałe, to ponad 5 mld zł - tak, aby NFZ i ochrona zdrowia nie ucierpiały z tego tytułu. Nie pozwolę na żadne manewry przy składce zdrowotnej, jeśli nie będzie gwarancji, że to, co obniżamy w składce, nie zostanie uzupełnione z budżetu tak, by ten rachunek się zgadzał - zadeklarował szef rządu.

Jednocześnie dodał, że w najbliższych miesiącach sytuacja w ochronie zdrowia będzie "tak czy inaczej - trudna".

W kwietniu br. minister zdrowia Izabela Leszczyna razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim przedstawili szerszą propozycję reformy składki zdrowotnej. Zakładała ona nie tylko zniesienie naliczania składki od zbywalnych środków trwałych, ale też zmiany w poziomie składki płaconej przez przedsiębiorców.

Premier: Żadnej nagonki na lekarzy nie będzie

Premier Donald Tusk podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu pytany był też m.in. o wypowiedź minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Szefowa resortu informowała, że z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, iż są tacy lekarze, którzy przedstawiają fakturę na 299 tys. zł.

Szef polskiego rządu podkreślił, że jest ostatnią osobą, która "zaglądałaby ludziom do kieszeni". Jednocześnie dodał, że mamy do czynienia z problemem, jakim jest ustawa, która zakłada coroczne podwyższanie płac w tym sektorze.



Ocenił, że obecnie składka zdrowotna w "przygniatającej mierze" starcza na wynagrodzenia dla pracowników. A ta składka jest po to, żeby też leczyć ludzi, jest też problem refundacji, trzeba utrzymać szpitale - wymieniał.



Tusk zaznaczył, że system bez wątpienia wymaga naprawy. Nas czeka żmudna praca. Ona dotyczy tej sieci usług, bo nawet nie sieci szpitali. Taka placówka zdrowia, jaką jest szpital powiatowy, to jest też dobro wspólnoty i ludzie chcą, żeby był szpital. Ale nie ma żadnego powodu, żeby każdy szpital powiatowy bił się o maksymalną liczbę procedur - tłumaczył.