Zbigniew Ziobro / Piotr Polak / PAP Premier Donald Tusk poinformował dzisiaj, że na wniosek ministra sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego ds. wojskowych Tomasza Janeczka. Dodał, że wymaga to zgody prezydenta i jeszcze w piątek wyśle w tej sprawie pismo. Chodzi o sprawę zatrzymania i postawienia zarzutów polskim żołnierzom na granicy z Białorusią. Ziobro: To wy to ukrywaliście półtora miesiąca Niedługo później na platformie X pojawił się emocjonalny wpis Zbigniewa Ziobry. "Nie zmyjesz krwi premierze Donaldzie Tusku, oskarżając niewinnych i siejąc nienawiść. To wy przez lata szczuliście na polskich żołnierzy, nazywając ich śmieciami i mordercami" - napisał były minister sprawiedliwości. "To wy to ukrywaliście półtora miesiąca, żeby nie wypłynęło przed wyborami" - dodał Ziobro, nawiązując do sprawy polskich żołnierzy, którzy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty w związku z akcją na granicy. Ziobro: Zrzucasz winę na kozła ofiarnego Ziobro stanął w obronie zdymisjonowanego przez Donalda Tuska prokuratora Tomasza Janeczka. "To Twój minister Adam Bodnar sparaliżował pracę Prokuratury Krajowej i zakazał informować swojego zastępcę ds. wojskowych prok. Tomasza Janeczka o strzałach, zatrzymaniu i oskarżeniu żołnierzy" - napisał Ziobro. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości "prok. Janeczek został lakonicznie poinformowany o użyciu broni dopiero 6 tygodni po fakcie, choć zgodnie z prawem powinien być zaalarmowany natychmiast, tego samego dnia. Wtedy mógłby od razu zacząć działać i ochronić tych żołnierzy. I dzisiaj, zamiast tak potrzebnego słowa: przepraszam, zrzucasz swoją winę na kozła ofiarnego" - stwierdził Ziobro. "Jak w mafii, która problemu nie rozwiązuje, tylko go likwiduje" - dodał. "Powiedziałeś też wczoraj, że Ojczyzna i Rodacy nie zapomną zabitego żołnierza. I tu masz rację - nigdy tego Ci nie zapomną..." - podsumował Ziobro. Zobacz również: Przydacz: Odpowiedzialność za sytuację na granicy ponosi Donald Tusk

