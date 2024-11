"Lewica być może położy na stole takie rozwiązanie, żebyśmy uchwalili wolną Wigilię, ale z rocznym vacatio legis, a więc od następnego roku" - oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "W tym momencie spowodowałoby to za duży bałagan w gospodarce i w życiu, które jest już poukładane" - podkreślił lider Polski 2050.

Szymon Hołownia / Rafał Guz / PAP

Pytany o wolną Wigilię marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że będzie prosił przewodniczących komisji sejmowych, "by uporali się z tą kwestią do następnej środy". Tak, żebyśmy mogli uzupełnić porządek następnej środy o głosowanie ustawy o Wigilii, żeby było sprawozdanie dwóch komisji w tej sprawie - dodał. Wcześniej poinformował, że bieżące, czterodniowe posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane w środę w przyszłym tygodniu.

Na początku listopada Sejm zdecydował, że poselski projekt ustawy o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy zostanie skierowany do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu.

Temat wolnej Wigilii pojawił się w poniedziałek na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Nie procedujmy prawa w ten sposób (...), na osiem tygodni przed, kiedy firmy mają też swoje plany produkcyjne, pracownicy - harmonogramy pracy - argumentowała posłanka Barbara Oliwiecka (Polska 2050).

Barbara Grygorcewicz (Koalicja Obywatelska) podkreśliła, że czas i szersze konsultacje są jak najbardziej wskazane. Procedowanie w takim tempie (...) jest zbyt szybkie - oceniła.

Dni wolne od pracy / Mateusz Krymski / PAP

Reprezentująca Polską Izbę Handlu Klaudia Bazyk zaznaczyła, że w przypadku wejścia w życie rozwiązania w tym roku "polscy przedsiębiorcy będą musieli w bardzo krótkim czasie dostosować się do nowego prawa".

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz zaznaczyła, że "nie powinniśmy być zaskakiwani, jeśli chodzi o prawo". Mamy przygotowane grafiki, mamy wielomiesięczne zamówienia, które po prostu do nas jadą w tym momencie na święta. Okres świąt (...) to jest okres dla branż powiązanych z handlem - cały łańcuch dostaw, przetwórcy, rolnicy, my jako handlowcy - wyliczała.