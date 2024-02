U Zbigniewa Ziobry rozpoznano zaawansowanego raka przełyku - taką informację przekazał w mediach społecznościowych poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł. "Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie" - napisał.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (P) oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (L) / Darek Delmanowicz / PAP

Informację o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry - ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Mateusza Morawieckiego - podał na portalu X poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł.

Jak przekazał, "według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Zbigniewa Ziobro daje złe rokowania".

"Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera ok. 90 proc. chorych (łatwo może sprawdzić w internecie informacje na ten temat). Ale to mroczna statystyka. Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to by wygrać. I by jak najszybciej - jak tylko to możliwe - wrócić do swoich obowiązków. Ale warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe. Dlatego teraz minister Ziobro je przechodzi" - poinformował Marcin Warchoł.