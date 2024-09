49 proc. Rosjan chciałaby wycofania wojsk i negocjacji z Ukrainą, mimo że Moskwa nie osiągnęła celów "operacji specjalnej" - przekazał w piątek portal Nowaja Gazieta Europe, opierając się na sondażu zrealizowanym przez projekt "Chroniki" badający stosunek Rosjan do wojny.

/ VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP

Połowa Rosjan chciałoby wycofania wojsk i negocjacji z Ukrainą.

Sondaż wskazuje, że podczas gdy 49 proc. respondentów chciałaby wycofania wojsk, to przeciwnego zdania jest 33 proc. ankietowanych. Nowaja Gazieta Europe podkreśla, że jest to pierwsze takie wskazanie od początku wojny.

Ponad połowa (63 proc.) uczestników badania chciałaby, aby w nadchodzącym roku Rosja i Ukraina zawarły traktat pokojowy z wzajemnymi ustępstwami.

Postawieni przed wyborem "pokój lub nowa mobilizacja" respondenci częściej wybraliby pokój (49 proc.) niż mobilizację (29 proc.). Skurczyła się również grupa osób gotowa do bezpośredniego udziału w walkach z 42 do 32 proc. Jednocześnie, jak twierdzi portal, wzrosła liczba respondentów, którzy wyrazili niechęć do osobistego udziału w tzw. operacji specjalnej, z 21 do 30 proc. "Rosjanie coraz bardziej chcą kompromisu i zakończenia wojny", podsumowała redakcja.

Badanie przeprowadzono od 10 do 17 września na próbie 800 respondentów. "Margines błędu wynosi 3,45 proc.", podał portal. Projekt "Chroniki" (Kroniki), którego współtwórcą jest Aleksy Miniajło, informuje na swojej stronie, że "bada postawę Rosjan wobec wojny na Ukrainie poprzez regularne ankiety i grupy fokusowe w różnych lokalizacjach".