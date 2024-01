10:04

Sejm uchwalił nowelę ustaw przywracającą nadzór ministra nauki nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

09:59

Na mównicę sejmową wszedł Antoni Macierewicz i próbował zabrać głos poza porządkiem obrad. Prowadzący posiedzenie wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty, zagroził, że jeżeli Macierewicz nie wróci do ław poselskich, zostanie wykluczony z obrad. Macierewicz opuścił mównicę, a posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną" - co Czarzasty skwitował pytaniem: "Czy nie uważacie państwo, że jesteście czasem trochę śmieszni? Ja was bardzo lubię i serdecznie pozdrawiam".

09:47

"Raport komisji Jerzego Millera ws. katastrofy smoleńskiej wraca na stronę MON" - ogłosił sekretarz stanu w ministerstwie obrony Cezary Tomczyk. Od tej pory raport Millera ma być jedynym oficjalnie obowiązującym dotyczącym katastrofy.

"Antoni Macierewicz zalał Polskę kłamstwami" - mówił wiceminister o pracach podkomisji smoleńskiej pod wodzą Antoniego Macierewicza.

09:39

Sejm powołał w piątek członków komisji śledczej ds. Pegasusa.

Członkami komisji zostali: Marcin Bosacki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS, Magdalena Sroka z PSL-Trzeciej Drogi, Paweł Śliz z Polski 2050-Trzeciej Drogi, Tomasz Trela z Lewicy oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.

Za powołaniem członków komisji głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się jeden poseł. Większość bezwzględna wynosiła 218 głosów.

09:25

"Pan, panie Kaleta powinien milczeć, jako członek kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości, które w 2017 roku kupiło to oprogramowanie (Pegasus) dla CBA, czyli waszej prywatnej służby specjalnej" - zwracał się do przedmówcy Marcin Bosacki (KO).

09:20

"Widać, że się boicie. Robiliście wiele, żeby utrudnić opozycji uczestniczenie w komisji. My w tej komisji będziemy uczestniczyć. Mam nadzieję, że nie będziecie bali się, by wszyscy członkowie komisji zajrzeli w dokumentację. Żeby mogli sprawdzić, co służby pisały do sądów" - mówił Sebastian Kaleta (PiS) o powołaniu komisji ds. Pegasusa. "Ta wasza narracja o rzekomej aferze, zostanie szybko obnażona" - dodawał poseł, zwracając się do polityków koalicji rządzącej.

09:04

Marszałek Szymon Hołownia wznowił posiedzenie Sejmu.

08:55

W piątek Sejm wybierze członków komisji śledczej ds. Pegasusa. Na stronach Sejmu opublikowano pełną listę kandydatów z nowymi propozycjami nazwisk z klubu Prawa i Sprawiedliwości.



Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.