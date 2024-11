Premier Donald Tusk poinformował w środę, że podczas szczytu z szefami rządów państw nordyckich i bałtyckich w Szwecji zaproponował stworzenie misji na Morzu Bałtyckim. "Moi koledzy uznali ją za interesującą i będziemy kontynuować ustalanie szczegółów" - dodał.

Premier Donald Tusk (L) i premier Szwecji Ulf Kristersson / Leszek Szymański / PAP

Zdaniem premiera, region Morza Bałtyckiego stał się areną zmian geopolitycznych. Wojna całkowicie zmieniła rzeczywistość naszego regionu, rzeczywistość całej Europy, kraje skandynawskie i bałtyckie. To nasi najbliżsi przyjaciele, partnerzy i sojusznicy, zwłaszcza w kontekście obrony i bezpieczeństw - mówił podczas wspólnej konferencji z szefami państw nordyckich i bałtyckich.

W zakresie naszej współpracy w kontekście obronności i broni - Polska, Szwecja, Finlandia, Norwegia - wszyscy mamy długą, dobrą tradycję takiej współpracy. Dzielimy ocenę sytuacji bezpieczeństwa, a w tym obawy dotyczące infrastruktury krytycznej wokół Morza Bałtyckiego. Potrzebujemy nowych narzędzi oraz ambitnych narzędzi, aby przeciwdziałać zagrożeniom - ocenił premier.

Dzisiaj zaproponowałem stworzenie misji na Morzu Bałtyckim. Bardzo jestem zadowolony, że moi koledzy uznali ją za interesującą i będziemy kontynuować ustalanie szczegółów. Ale jestem przekonany, także z uwagi na nasze plany, inwestować więcej w Morze Bałtyckie - poinformował Tusk.

Tusk: Chcemy działać wspólnie

Polski premier zwrócił uwagę, że Polska, państwa bałtyckie oraz nordyckie mają też takie same stanowisko w kwestii bezpieczeństwa. Przed wszystkimi stoją też takie same zagrożenia.

To coś rzadkiego i bardzo cennego, że występuje wśród nas tak widoczna solidarność i wspólny sposób myślenia - podkreślił Tusk.

Chcemy działać wspólnie, to nie jest slogan. Dzisiaj - lepiej niż kiedykolwiek wcześniej - wiemy, że wspólnie jesteśmy silniejsi, a dzisiaj potrzebujemy siły, również gotowości do pokazywania tej siły, żebyśmy byli zdecydowani i gotowi, by zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapobiec najwyższym ryzykom, czyli rosyjskiej agresywnej polityce - oświadczył szef polskiego rządu.

Tusk: Nikt nie ma lepszych rozwiązań na te wyzwania

Szef polskiego rządu zapewnił, że bezpieczeństwo, odporność i Ukraina pozostaną priorytetami Polski podczas prezydencji w Radzie UE, która rozpocznie się już 1 stycznia 2025 r. Wiem, że będę mógł liczyć na wsparcie wszystkich kolegów obecnych na tej sali, aby realizować nasz program - podkreślił.

Bezpieczeństwo - według Tuska - mają zapewnić m.in. inwestycje w energetykę wiatrową na morzu. Nie muszę chyba tutaj wyjaśniać na szwedzkiej ziemi, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne - powiedział.

Zdaniem premiera, nikt nie rozumie lepiej tej "skomplikowanej i niebezpiecznej sytuacji" w regionie państw bałtyckich i nordyckich niż my sami. Nikt nie ma lepszych rozwiązań na te wyzwania - ocenił. Jednocześnie zapewnił, że słowa te nie są sloganem, ponieważ współpraca obecnych na szczycie przedstawicieli państw ma kluczowe znaczenie.