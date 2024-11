W przyszłym roku nie będzie waloryzacji 800 plus, a w kolejnych trzech latach zwiększona zostanie akcyza na alkohol i tytoń. Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon przyjrzała się działaniom, które znalazły się w polskim planie wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu. Ten zatwierdziła we wtorek Komisja Europejska.

/ Shutterstock

We wtorek informowaliśmy, że Komisja Europejska pozytywnie oceniła polski plan budżetowy , który zakłada wychodzenie z procedury nadmiernego deficytu w ciągu czterech lat. Zarekomendowała też krajom członkowskim przyjęcie polskiego planu.

Jak informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, chodzi o 4-letni plan, który przewiduje łagodniejsze "zaciskanie pasa" w przyszłym roku, a ostrzejsze w trzech kolejnych latach.

Co czeka nas w 2025 roku?

Planowane w 2025 roku działania, które mają doprowadzić do zmniejszenia deficytu to - jak można przeczytać w dokumencie - "wzrosty akcyzy, anulowanie niższej stawki VAT na żywność, wycofanie środków wsparcia energetycznego, które zostało przedłużone do końca 2024 roku i zamrożenie wartości nominalnej niektórych świadczeń socjalnych (w tym programów Rodzina 800 plus i Aktywny Rodzic)".

Z dokumentu wynika, że w latach 2026-28 przewiduje się natomiast m.in. zwiększenie akcyzy na alkohol i tytoń.

Ministerstwo Finansów - odnosząc się do zamrożenia waloryzacji 800 plus - tłumaczy, że "po 8 latach dokonaliśmy waloryzacji 500 plus na 800 plus", a sukces negocjacji z Komisją Europejską polega na tym, że "wszystko, co jest w planie, wynika z budżetu i ustaleń wewnątrzkrajowych, i nie jest nowe".

Przypomnijmy, że 800 plus zastąpiło 500 plus od 1 stycznia 2024 roku. 800 plus będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak ja będę odpowiadał za pracę tego rządu - powiedział premier Donald Tusk 29 października tego roku w odpowiedzi na pytanie, czy rząd planuje likwidację lub ograniczenie programu.

Zobacz również: UE chce uderzyć w rosyjską gospodarkę zaporowymi cłami

Elastyczny plan redukcji deficytu

KE przyznała, że negocjacje z Polską były niełatwe. Korespondentka RMF FM w Brukseli poinformowała, że nasz kraj jako jedyny otrzymał możliwość "nieliniowego", elastycznego redukowania deficytu i wykorzystał na swoją korzyść wszystkie możliwe wyjątków w metodologii.