"W oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjąłem decyzję o uchyleniu kontrasygnaty" - napisał premier na platformie X. Chodzi o jego podpis pod postanowieniem prezydenta o powołaniu neo-sędziego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej.

/ RMF FM

Decyzja szefa rządu uniemożliwia przeprowadzenie zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przez powołanego do tego prezydenckim podpisem neo-sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. Zadaniem zgromadzenia jest wybór trójki kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej SN.



Żeby powołać sędziego, którego zadaniem będzie przede wszystkim przeprowadzenie wyboru kandydatów na prezesa Izby Pracy, Andrzej Duda potrzebuje zgody premiera. Ponieważ jednak prezydent chce zgłosić kandydaturę sędziego, powołanego do SN kilka lat temu, a więc w procedurze z udziałem tzw. neo-KRS, Donald Tusk nie może wyrazić na to zgody.

Pod koniec sierpnia oburzenie największych stowarzyszeń sędziowskich i wielu innych prawników wywołała publikacja prezydenckiej decyzji o powołaniu w podobnej procedurze nazywanego komisarzem sędziego, którego zadaniem jest przeprowadzenie wyboru trójki kandydatów na prezesa Izby Cywilnej SN.

Premier złożył pod tym postanowieniem swój podpis, co później wyjaśnił jako błąd urzędnika, który "nie dostrzegł polityczności" tego powołania.

17 osób - autorytetów w dziedzinie prawa - wystosowało do premiera Donalda Tuska list w sprawie kontrasygnaty, czyli podpisu i zatwierdzenia decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, na mocy której sędzia Krzysztof Wesołowski został wyznaczony na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej SN. Według prawników to, co zrobił premier, przyczyniło się do "spowolnienia marszu ku praworządności" i wzbudziło "głębokie zaniepokojenie".

