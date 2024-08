"Żyjemy w czasie wojny, ona toczy się tuż obok nas"

Jak stwierdził Donald Tusk, "żyjemy w czasie wojny, ona toczy się tuż obok nas i dlatego dzisiaj tak ważne są deklaracje o gotowości do poświęceń, o odwadze naszych żołnierzy, o determinacji polskich obywatelek i obywateli, którzy zrzucają się na ten wysiłek obronny każdego dnia".

Chcę powiedzieć, że to, co jest także gwarancją naszego bezpieczeństwa, co kiedyś w przeszłości zawodziło, a więc realny sojusz, prawdziwi sojusznicy - to też jest coś, co wszyscy wspólnie panie prezydencie, drodzy goście, o co wszyscy wspólnie musimy dbać - mówił.

Tusk: Jesteśmy wszyscy patriotami o różnych poglądach

Premier podkreślał podczas swojego przemówienia, że "to, co jest największym naszym atutem, to co jest orężem kluczowym, to jest narodowe i wojskowe morale".

Jesteśmy wszyscy patriotami o różnych poglądach, z różnych stron politycznej sceny przyszliśmy, ale wszyscy jesteśmy dzisiaj tutaj razem, bo przecież wszyscy kochamy Polskę, a ponieważ wszyscy kochamy naszą ojczyznę, więc będziemy także gotowi jej bronić w razie potrzeby. Wszyscy bez wyjątku - dodał.