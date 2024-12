"Ostatnie pokolenie" zapowiada blokadę Wisłostrady

Z blokowaniem dróg będą mieli do czynienia dziś po południu mieszkańcy Warszawy. Jak informowała w mediach społecznościowych grupa "Ostatnie pokolenie", o godzinie 17 organizacja planuje zablokować Wisłostradę.

"To będzie największa blokada ostatnich tygodni. Ogólnopolski Strajk Kobiet i Obywatele RP dołączają do protestu. W środę Premier Tusk nie wyszedł do obywateli na zapowiedzianą rozmowę o transporcie publicznym. To tchórzostwo" - czytamy w opublikowanym w czwartek wpisie na profilu "Ostatniego pokolenia" na Facebooku.