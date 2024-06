Na przyszły wtorek zaplanowano zamknięte spotkanie klubu PSL-TD. Tematem rozmów ma być przyszłość koalicji, której liderami są Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdania, co do perspektyw utrzymania tego politycznego projektu są podzielone, a część koalicjantów nie ukrywa, że wynik wyborów do europarlamentu stanowił olbrzymie rozczarowanie.

Władysław Kosiniak-Kamysz / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Trzecia Droga w wyborach do PE zdobyła zaledwie 3 mandaty. Rozczarowania wynikiem wyborów nie kryli zarówno liderzy obu formacji, jak i pozostali politycy koalicji.

Podkreślali jednak, że od początku mieli świadomość, że wybory do PE będą dla ich formacji najtrudniejsze spośród całego "trójskoku" wyborczego ostatnich miesięcy (wybory parlamentarne, samorządowe i do PE). Zwracali również uwagę, że niska frekwencja osłabiła partie centrowe, a polaryzacja oraz skrajności mobilizują najtrwalszy elektorat.

Przyjmujemy ten sygnał, wiemy, co mamy robić - deklarował prezes PSL, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przewodniczący Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapewniał, że wynik Trzeciej Drogi nie jest powodem do tego, by "drzeć szaty", tylko jest zachętą do znacznie cięższej pracy.

Po wyborach przyszedł czas rozliczeń i debaty nad tym, co dalej z Trzecią Drogą. Jak poinformował PAP jeden z posłów Stronnictwa, w przyszły wtorek ma odbyć się zamknięte posiedzenie ludowców w tej sprawie. Myślę, że kilka tematów trzeba sobie wyjaśnić. Spotykamy się, żeby rozmawiać o tym, co robimy dalej, a jakie będą decyzje, to trudno powiedzieć - podkreślił anonimowo polityk.

Według niego, jeśli chodzi o Trzecią Drogę, to w PSL są różne głosy. Również takie, które domagają się całkowitego zakończenia tego projektu i wystawienia własnego kandydata w wyborach prezydenckich.

W lutym 2023 r. liderzy PSL i Polski 2050 - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili współpracę programową. Liderzy formacji ogłosili wówczas powołanie wspólnego zespołu programowego i zapowiedzieli opracowanie "wspólnej listy spraw do załatwienia". W kwietniu 2023 r. ogłoszono zawiązanie przez PSL i Polskę 2050 koalicji wyborczej na wybory parlamentarne. Koalicja ta była kontynuowana również w tegorocznych wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W Sejmie koalicjanci funkcjonują w ramach dwóch klubów parlamentarnych: PSL-TD i Polski 2050-TD.