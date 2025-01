Powołano dwa zespoły prokuratorskie do weryfikacji nieprawidłowości wskazanych w raporcie po audycie spraw z lat 2016-2023 - podała Prokuratura Krajowa. Jeden zajmie się kwestiami przekroczenia uprawnień ws. śmierci ojca byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a drugi - sprawą wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło.

W połowie stycznia w Prokuraturze Krajowej przedstawiony został pierwszy raport z audytu spraw z lat 2016-2023. Zawierał m.in. rekomendacje co do konieczności podjęcia lub wznowienia śledztw, a także - w niektórych przypadkach - w zakresie ewentualnej odpowiedzialności karnej prokuratorów.

W przypadku 163 zbadanych spraw stwierdzono istotne nieprawidłowości co do sposobu ich prowadzenia lub zakończenia. Wśród tych spraw były m.in. postępowania związane ze śmiercią ojca byłego ministra sprawiedliwości oraz z wypadkiem komunikacyjnym z udziałem premier Beaty Szydło - przypomniał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak w piątkowym komunikacie.



Celem procesowej weryfikacji nieprawidłowości wskazanych przez zespół oraz ewentualnego wdrożenia zawartych w raporcie rekomendacji, prokurator krajowy Dariusz Korneluk powołał w piątek dwa zespoły prokuratorów - przekazał prok. Nowak.

Czym zajmie sie pierwszy z zespołów?

Pierwszy z tych zespołów powstał w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku i ma się on zająć prowadzeniem postępowania dotyczącego możliwego przekroczenia uprawnień przez ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego. W skład tego zespołu weszło czworo prokuratorów, a kieruje nim prok. Ewa Tramowska-Guzek.



Zespół będzie prowadził postępowanie dotyczące przekroczenia od 2016 do 2023 roku uprawnień przez ówczesnego szefa MS-prokuratora generalnego w związku z prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście postępowaniem na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko lekarzom oskarżonym o spowodowanie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości - sprecyzowano w komunikacie PK.



Jak dodano, chodzi m.in. o kwestie wdrażania procedur legislacyjnych "zmierzających do ukształtowania korzystnej pozycji oskarżyciela w toku postępowania subsydiarnego", a także "podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępowań wobec prokuratorów, sędziego oraz biegłych z zakresu medycyny i wykorzystywanie w postępowaniu subsydiarnym podległych prokuratorów".



W raporcie z audytu spraw z lat 2016-2023 omówiono m.in. sprawy świadczące o wykorzystywaniu prokuratury do prywatnych celów kierownictwa prokuratury i - jako przykład - wskazano sprawy związane ze śmiercią ojca ówczesnego szefa MS Zbigniewa Ziobry. Trudno znaleźć rodzinę lub osoby, które po stracie osoby najbliższej w okolicznościach budzących ich wątpliwości, mogłyby liczyć na tak wszechstronne i długotrwałe (14 lat) wyjaśnianie sprawy z możliwością wywoływania opinii biegłych zagranicznych, w sytuacji częstego braku środków na powoływanie biegłych w Polsce - czytamy w raporcie.

Drugi zespół zajmie się prowadzeniem postępowania dot. wypadku Szydło

Z kolei drugi zespół prokuratorski powstał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Ma on zająć się prowadzeniem postępowania dotyczącego wypadku z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło oraz działań podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z wyjaśnianiem okoliczności prowadzenia tej sprawy. W skład zespołu weszło czterech prokuratorów, a kieruje nim prok. Marek Bogacewicz.



Ten zespół ma zbadać okoliczności prowadzenia śledztwa w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, dotyczącego nieumyślnego naruszenia 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym ówczesna premier Szydło oraz funkcjonariusz BOR doznali obrażeń ciała. Zespół ma zająć się przebiegiem zdarzenia z 10 lutego 2017 r. oraz podjęciem "przewidzianych prawem czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności karnej faktycznych sprawców zdarzenia" oraz odpowiedzialnością funkcjonariuszy prowadzących i nadzorujących śledztwo w tej sprawie.



Podczas prezentacji w PK w zeszłym tygodniu raportu z audytu spraw z lat 2016-2023 prok. Katarzyna Kwiatkowska kierująca pracami dotyczącymi tego audytu m.in. mówiła o wypadku z 2017 r., że aby "obiektywnie i rzetelnie ocenić cały ten wypadek komunikacyjny, należałoby zwrócić tę sprawę na etap postępowania przygotowawczego, aby rozpoznać udział funkcjonariuszy i wreszcie jasno i klarownie udzielić odpowiedzi na zasadnicze pytanie: kto był sprawcą tego wypadku, czy tylko był to pan skazany?".



Pierwszy - częściowy - raport z audytu spraw z lat 2016-2023 obejmował 200 z 600 badanych postępowań. Już wcześniej PK przekazywała, że raport końcowy z tego audytu planowany jest na luty 2025 roku.