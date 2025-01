Prokuratura Krajowa zaprezentowała raport z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2016-2023, gdy ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro. Obejmuje on około 200 spośród 600 badanych spraw. "W przypadku 112 postępowań, spośród 200 badanych przez zespół, stwierdzono szereg poważnych zastrzeżeń, które powinny skutkować odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną" - to wniosek PK. Wśród nich są m.in. śledztwa ws. wypadku kolumny rządowej Beaty Szydło czy "dwóch wież".

Prokurator Katarzyna Kwiatkowska prezentuje raport ws. nieprawidłowości w śledztwach w czasach PiS. / Paweł Supernak / PAP

Zakresem prac zespołu powołanego przez prokuratora krajowego objęto 600 spraw. Podczas dzisiejszej konferencji w Prokuraturze Krajowej członkowie zespołu postanowili przedstawić efekty pracy z 1/3 z nich.

Audyt objął lata 2016-2023.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk, rozpoczynając konferencję, powiedział, że skala pierwszych ustaleń była tak duża, że zdecydował się na powiększenie zespołu do 10 osób i przedłużenie czasu jego pracy.

W przypadku 112 postępowań, spośród 200 badanych przez zespół, stwierdzono szereg poważnych zastrzeżeń, które powinny skutkować odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną - to główny wniosek PK.

W raporcie podzielono 200 badanych spraw na różne kategorie. 51 spraw opisanych zostało w odrębnych i szczególnych kategoriach jako: "postępowania dotyczące Prokuratora Regionalnego w Lublinie" oraz "postępowania wszczynane wobec niezależnych sędziów i prokuratorów".

"Z liczby pozostałych 149 zbadanych spraw jedynie w 37 przepadkach stwierdzono, że sposób prowadzenia postępowania i treść merytorycznego rozstrzygnięcia nie budziły istotnych zastrzeżeń" - wskazano.

"W przypadku pozostałych 112 postępowań dotyczących w wielu przypadkach niezwykle głośnych i budzących zainteresowanie zdarzeń stwierdzono szereg poważnych zastrzeżeń, które winny skutkować zdecydowaną reakcję w sferze odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej" - czytamy w raporcie.

Podsumowano, że wyniki badania "potwierdziły wiele formułowanych zastrzeżeń prowadząc do konkluzji, że prokuratura w latach 2016-2023 nie wywiązywała się w sposób prawidłowy ze swoich zadań".

Które sprawy badał zespół PK?

Prok. Katarzyna Kwiatkowska, przewodnicząca zespołu prokuratorskiego w PK, zaznaczyła, że wybierając sprawy do badania, w pierwszej kolejności koncentrowali się na sprawach, które "w zdecydowanej większości zakończyły się decyzjami o odmowie wszczęcia postępowania". Jak mówiła, było to spowodowane obawą zespołu o upłynięcie okresu przedawnienia, co nie pozwoliłoby prokuraturze powrócić, bądź kontynuować postępowań, jeśli zespół stwierdziłby w nich nieprawidłowości.

Jak relacjonowała prok. Kwiatkowska, kolejną grupą badanych postepowań były sprawy, w których wszczęto postępowanie z powodu uzyskania materiałów na przykład z OLAF-u (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) i taką sprawę "należało wszcząć", ale nie kończyły się one konkluzjami. Jako przykład prok. Kwiatkowska podała sprawę tzw. kilometrówek ówczesnego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego.

Kilometrówki pana Czarneckiego trwały przez wiele lat i musiało dojść do zmiany władzy w prokuraturze, aby tą sprawę szybko zakończyć - mówiła prokurator.

Z kolei inne badane postępowania - zdaniem prok. Kwiatkowskiej - prowadzono długotrwale, aby "wywołać określony efekt mrożący". Mam tu na myśli sprawy dotyczące sędziów czy prokuratorów - uściśliła przewodnicząca zespołu.

Kwiatkowska dodała, że zespół porównał, w jaki sposób były prowadzone postępowania dotyczące zwykłych obywateli w porównaniu z postępowaniami dotyczącymi polityków. Na tej podstawie zespół doszedł do wniosku, "że obywatele, którzy występowali w obronie praworządności, ponosili ogromne szykany i retorsje".

Te osoby były zatrzymywane, przeszukiwano mieszkania, zatrzymywano telefony, a równie często występowano z wnioskami o stosowanie tymczasowego aresztowania - mówiła prokurator.

Sprawa "dwóch wież": Kaczyński zostanie przesłuchany

Przewodnicząca zespołu prokuratorskiego w PK zaprezentowała następnie kilka postępowań, którym przyjrzał się jej zespół. Zbadaliśmy sprawę tzw. "dwóch wież" i uznaliśmy, że postępowanie powinno zostać podjęte i kontynuowane; sposób procedowania w tej sprawie budził bardzo poważne wątpliwości - poinformowała prok. Kwiatkowska

Istotną kwestią w tej sprawie jest wyjaśnienie, czy doszło do oszustwa. Nie mamy wykonanych czynności procesowych z udziałem wielu świadków, którzy brali udział w wielu rozmowach. Złożyliśmy rekomendację, że to postępowanie powinno być podjęte i kontynuowane. Nie przesądzamy o końcowej decyzji, jednak uważamy, że należy w sposób wszechstronny, obiektywny i rzetelny wyjaśnić okoliczności tej sprawy - mówiła prok. Kwiatkowska.

Przypomnijmy, sprawa "dwóch wież" zakończyła się odmową wszczęcia śledztwa. Chodziło w niej o plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczyło prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Złożył je pod koniec stycznia 2019 r. jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Austriak był kilkukrotnie przesłuchiwany w tej sprawie, w tym raz w Austrii.

Zdaniem prokuratury, która odmówiła wszczęcia śledztwa, Birgfellner "nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających poniesione przez niego koszty" i nie przedstawił żadnych pisemnych umów zawartych z podmiotami, którym miał zlecić określone prace, a które to dokumenty umożliwiałyby weryfikację faktur wystawionych przez podmioty mające działać na jego zlecenie.

Zdaniem pełnomocników Austriaka decyzja prokuratury była "niesłuszna". Według nich zgodnie z kodeksem postępowania karnego, postanowienie w sprawie wszczęcia śledztwa lub odmowy wszczęcia należy wydać w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia. Pełnomocnicy przypominali zaś, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa po prawie dziewięciu miesiącach od złożenia zawiadomienia.

Prokurator Kwiatkowska powiedziała, że zarówno prezes PiS Jarosław Kaczyński, jak i inne osoby będą wzywane na przesłuchania w tej sprawie. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i nie widzę przeszkód, aby pan Jarosław Kaczyński został przesłuchany - dodała.

Nie może dochodzić do sytuacji polegających na tym, że akurat do tej sprawy został dołączony protokół przesłuchania pana Jarosława Kaczyńskiego z innej sprawy. Każdy, kto otrzyma wezwanie z prokuratury, aby stawił się w określonym terminie i będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Takie wezwanie - na pewnym etapie postępowania o tym zadecyduje prokurator referent - zostanie przekazane i pan Jarosław Kaczyński ma obowiązek stawić się do prokuratury - dodała Kwiatkowska.

Wypadek kolumny rządowej Beaty Szydło

Zespół PK zajął się również wypadkiem kolumny rządowej wiozącej ówczesną premier Beatę Szydło. "Uznano, że zachodzi konieczność rozpatrzenia zachowania prokuratorów pod kątem odpowiedzialności karnej" - przekazała Prokuratura Krajowa w raporcie.

Do wypadku ówczesnej premier doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że trzy rządowe samochody z kolumny, w której jechała Szydło (jej pojazd był w środku), wyprzedzały fiata seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto z ówczesną szefową rządu, które w konsekwencji wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusz BOR.

W raporcie wskazano na szereg nieprawidłowości w prowadzonym w tej sprawie śledztwie, m.in. na naciski na prokuratorów referentów.

"W niniejszej sprawie wobec ustalonych prokuratorów referentów, bezpośredni, wewnętrzny jak i zwierzchni nadzór służbowy byłych Prokuratorów Regionalnego i Okręgowego w Krakowie sprawowany był opresyjnie, tj. przy jawnym, ciągłym naruszaniu zasady niezależności prokuratorskiej. Ujawniona praktyka nacisków wywieranych przez kierownika jednostki skutecznie pozbawiała prokuratorów referentów jakiejkolwiek autonomii w zakresie podejmowanych decyzji, co - jak wynika z analizy wskazanych spraw - przekładało się na działania bezprawne, skutkujące łamaniem podstawowych praw stron ustalonych postępowań" - zaznaczono.

"W wyniku dokonanej analizy uznano, że zachodzi konieczność rozpatrzenia zachowania prokuratorów pod kątem odpowiedzialności karnej" - czytamy w raporcie.

Jaki jest cel raportu?

Efektami raportu mają być dwutorowe działania. Po pierwsze w części śledztw, które były prowadzone nierzetelnie, będą podejmowane nowe decyzje. Po drugie prokuratorzy winni nadużyć - co zapowiedział już wcześniej minister Adam Bodnar - muszą się liczyć z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a w niektórych przypadkach również odpowiedzialnością karną.