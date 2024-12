"Czy to Dominikana, czy to Wielka Brytania, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Węgry - Polska zawsze będzie podejmowała wszelkie decyzje, żeby osoby, które są podejrzane o popełnienie tak poważnych przestępstw, wracały do Polski i odpowiadały przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - powiedział w piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar, komentując to, że Marcin Romanowski zbiegł na Węgry, a te udzieliły mu azylu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował z kolei, że Romanowskiemu zostaną postawione kolejne zarzuty.

Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości ws. Marcina Romanowskiego, 20 grudnia 2024 / Adam Burakowski / East News Bodnar o Romanowskim: Jego sprawa ma najwyższą wagę polityczną W piątek na wspólnej konferencji wystąpił minister sprawiedliwości Adam Bodnar i prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Szef resortu sprawiedliwości przypomniał, że śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ma cały czas charakter rozwojowy. Dodał, że w tej sprawie "już 23 osoby mają zarzuty - w tym kilku polityków" i że "w jednym wątku jest przygotowywany akt oskarżenia". Dariusz Korneluk poinformował z kolei, że "jeszcze wiele osób jest zaplanowanych do zatrzymania i postawienia zarzutów". Adam Bodnar powiedział, że sprawę Funduszu Sprawiedliwości traktuje "absolutnie priorytetowo". Kolejno odniósł się bezpośrednio do kwestii Marcina Romanowskiego, który sprawował bezpośredni nadzór nad wydatkowaniem środków z FS i ma postawione 11 zarzutów. Zobacz również: Polska bez ambasadora na Węgrzech. Nota protestacyjna MSZ ws. Romanowskiego Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Nikt z nas zapytany w styczniu, w lutym, marcu nie powiedziałby, że pod koniec roku spotkamy się w takich okolicznościach, że osoba podejrzana będzie musiała uciekać na Węgry, żeby ochronić się przed wymiarem sprawiedliwości - powiedział w piątek Adam Bodnar. Minister zapowiedział, że w sprawie Marcina Romanowskiego będzie konieczne zaangażowanie Unii Europejskiej oraz Rady Europy. Zobacz również: Tusk cierpko o azylu dla Romanowskiego. Padły mocne słowa Korneluk: Będzie 7 kolejnych zarzutów dot. przestępstw o charakterze kryminalnym Prokurator krajowy poinformował, że fakt, iż Marcin Romanowski zbiegł i ukrywa się na terytorium Węgier nie oznacza, że badanie wątków z jego udziałem zostało wstrzymane. One są i będą dalej kontynuowane - powiedział. Jeśli chodzi o samego pana Romanowskiego: już dziś prokurator dostrzega konieczność uzupełnienia zarzutów dla pana Romanowskiego o kolejne siedem bardzo poważnych przestępstw; przestępstw o naturze kryminalnej związanych z wydatkowaniem przez niego w sposób przestępczy środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości. Od dłuższego czasu jest gromadzony materiał dowodowy - poinformował Dariusz Korneluk. Nie ujawnił jednak, czego konkretnie będą dotyczyły zarzuty.