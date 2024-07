Polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki będzie miał postawione zarzuty - przekazał w Porannej rozmowie w RMF FM prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Jak dodał, "prokurator już zaplanował tego rodzaju czynności".

Ryszard Czarnecki / Piotr Molecki / East News

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk był gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM.

Będą zarzuty

Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o to, czy Ryszard Czarnecki może mieć postawione zarzuty w sprawie tzw. kilometrówek, czyli rozliczeń za przejazdy służbowe.

Ja nawet doprecyzuję: Będzie miał postawione zarzuty i prokurator już zaplanował tego rodzaju czynności - powiedział Dariusz Korneluk.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na to, że Ryszard Czarnecki mówił, iż zwrócił pieniądze. Korneluk stwierdził, że "to, iż zwrócił całość lub część pieniędzy, z całą pewnością będzie miało bardzo poważne znaczenie przy wniosku co do wymiaru kary".

Jak podkreślił prokurator krajowy, "minął ten czas prokuratury, która będzie się chwaliła, jakiego rodzaju czynności ma zamiar dokonać".