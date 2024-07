Jeśli Sejm uchyli immunitet Marcina Romanowskiego i zgodzi się na jego zatrzymanie oraz aresztowanie, poseł zostanie zatrzymany - przekazał w Porannej rozmowie w RMF FM prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Zapewniał, że "wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą, zgodnie z kodeksem postępowania karnego".

Piotr Szydłowski / RMF FM

Tomasz Terlikowski na początku Porannej rozmowy w RMF FM zapytał prokuratora krajowego o to, kiedy może zostać zatrzymany poseł PiS Marcin Romanowski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 09:00 Fakty

Korneluk powiedział, że "prokurator złożył wniosek (do sądu w sprawie zatrzymania Romanowskiego - przyp. red.) i go zrealizuje, ale najpierw czekamy na uchwałę (Sejmu - przyp. red.)". Dodał, że "później będziemy składali wniosek o tymczasowe aresztowanie". O ile dzisiaj Sejm taką uchwałę podejmie - zaznaczył.

Czy obawiacie się, że poseł może uciec? - zapytał Tomasz Terlikowski.

Ocena zespołu prokuratorów, zapewniam, profesjonalistów w swoim zawodzie, jest taka, że ten materiał prowadzi do wniosku, że próby mataczenia, utrudniania kontynuowania postępowania ze strony pana posła Romanowskiego wcale nie są iluzoryczne. To są fakty - stwierdził prokurator krajowy.

Podkreślał, że "decyzję o kształcie postawienia zarzutów podejmował zespół prokuratorów". Ja podpisałem wniosek, który został przygotowany przez prokuratorów prowadzących śledztwo - wyjaśniał.

Marcin Romanowski mówi, że wniosek jest złożony przez osobę nieuprawnioną. Prokurator Barski nie składał tego wniosku. Jest on przekazany przez prokuratora generalnego, podpisany przez prokuratora Korneluka, który nie jest prokuratorem krajowym - powiedział Tomasz Terlikowski.

Gość RMF FM odpowiedział, że "pan prokurator Dariusz Barski od 12 stycznia, po stwierdzeniu przez prokuratora generalnego, pozostaje w stanie spoczynku". Na uwagę, że PiS nie uznaje tej decyzji, Korneluk stwierdził, iż "w bardzo podobnym przedmiocie sądy trzykrotnie badały, czy prokurator Barski w sposób właściwy został przywrócony do służby".

"Uważamy, że doszło do przestępstwa w sposobie rozdysponowania"

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zwrócił uwagę na to, że zdaniem posła Marcina Romanowskiego, twierdzenie, że istniejąca struktura instytucji publicznej, np. spółki akcyjnej, może być kwalifikowana z art. 258, jest oczywistą bzdurą.

Odpowiem krótko i bardzo konkretnie. Jeżeli tego rodzaju wyjaśnienia pojawią się w protokole przesłuchania podejrzanego, z całą pewnością, po pierwsze, prokurator weźmie je pod uwagę, po drugie, sąd rozpoznający sprawę merytorycznie, czyli po wniesieniu aktu oskarżenia - powiedział Dariusz Korneluk.

Tomasz Terlikowski zaznaczył, że prokuratura nie podnosi, iż te środki zostały zdefraudowane, czyli że te podmioty nie wywiązywały się ze swoich obowiązków.

Potwierdzam, nie chcemy postawić panu posłowi Romanowskiemu kradzieży środków publicznych. My uważamy, że doszło do przestępstwa w sposobie rozdysponowania, a w szczególności przygotowania do rozdysponowania środków, które miały iść na cele postpenitencjarne i pomocy pokrzywdzonym - wyjaśniał prokurator krajowy.

Prowadzący rozmowę podkreślił, że Marcin Romanowski mówi, iż zmienili ustawę. Mam świadomość. Pan prokurator Piotr Woźniak na komisji regulaminowej cierpliwie, spokojnie, bardzo merytorycznie wytłumaczył wszystkim posłom, o jakie zarzuty chodzi - stwierdził Dariusz Korneluk.

Korneluk: Grupa przestępcza nie musi mieć "herszta"

Tomasz Terlikowski zapytał o to, kto był hersztem tej grupy.

Art. 258 wcale nie powoduje, ze grupa przestępcza musi mieć, jak to pan nazywa, swojego herszta, czyli kogoś, kto rozdaje karty. Może to być porozumienie - mówił Korneluk.

Jak dodał, "na tę chwilę materiał dowodowy na to wskazuje, że była to zorganizowana grupa ludzi mających na celu popełnianie przestępstw w poziomie, bez konkretnej osoby wydającej polecenia"

Podkreślił, że "śledztwo jest niezwykle rozwojowe, wielowątkowe".

Co nowego ws. Michała Wosia?

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na to, że 28 czerwca Sejm uchylił immunitet Michałowi Wosiowi. Decyzja trafiła do prokuratury, mijają tygodnie i nic się nie dzieje - dodał.

Prokuratura działa, zapewniam pana, sprawnie, rzetelnie. Czynność postawienia zarzutu dla pana posła Wosia została zaplanowana i wkrótce zostanie zrealizowana - powiedział Korneluk.

Zaznaczył, że "to już nie ten czas, że prokurator będzie się chwalił, jakich czynności z osobami publicznymi wykonuje". Pan poseł Woś wie o dniu, kiedy ma się stawić do prokuratury - dodał.

Matecki, Obajtek, Wrzosek, Grodzki, Karpiński i Czarnecki

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa m.in. o to, czy będzie wniosek o uchylenie immunitetu Dariusza Mateckiego. Decyzja będzie należała do zespołu prokuratorów - stwierdził prokurator krajowy.

W przypadku Daniela Obajtka - jak powiedział Dariusz Korneluk - "nikt nie będzie prokuratorom zabraniał wystąpienia z wnioskiem do europarlamentu o uchylenie immunitetu".

Jeśli chodzi o Ewę Wrzosek, to "w tym zakresie prowadzone jest śledztwo w biurze spraw wewnętrznych prokuratury rejonowej".

Jak mówił Korneluk w RMF FM, w sprawie Tomasza Grodzkiego, "prokurator podjął decyzję wycofania wniosku z Senatu o uchylenie immunitetu". Postępowania w tym zakresie merytorycznie nie zostały zakończone - zaznaczył i dodał: "jedno jest zawieszone, drugie jest kontynuowane".

"Wobec Włodzimierza Karpińskiego postępowanie jest prowadzone, trudno mi powiedzieć, nie mam informacji, kiedy zostanie zakończone" - przekazał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Czy Ryszard Czarnecki może mieć postawione zarzuty? - zapytał Tomasz Terlikowski.

Ja nawet doprecyzuję: Będzie miał postawione zarzuty i prokurator już zaplanował tego rodzaju czynności - powiedział Dariusz Korneluk. Podkreślił, że "to, iż zwrócił całość lub część pieniędzy, będzie miało bardzo poważne znaczenie przy wniosku co do wymiaru kary".

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.