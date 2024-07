Jarosław Kaczyński dokonuje błyskawicznego przeglądu wydarzeń politycznych. Nie ma żadnych podstaw, by PiS straciło subwencję, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości nie miał żadnych "pewnych" informacji, a przy władzy w Polsce stoi "grupa kryminalna", którą należy "wsadzić na lata".

Jarosław Kaczyński / Leszek Szymański / PAP

Kaczyński był pytany w czwartek w Sejmie przez dziennikarzy czy jego zdaniem PiS straci subwencję wyborczą .

Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby straciło - odparł polityk. Jeśli straci to będzie to po prostu kolejne kryminalne działanie tej władzy - dodał Kaczyński.

Dopytywany o sprawę Funduszu Sprawiedliwości i listu , jaki w tej sprawie wysłał w 2019 r. do szefa Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro, Kaczyński zapewnił, że "w żadnym razie nie miał informacji pewnych".

Na uwagę, że jest wniosek o uchylenie immunitetu politykowi Suwerennej Polski, posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu , Kaczyński powiedział: Przez tę kryminalną grupę, która jest dzisiaj przy władzy? Im należy uchylić immunitet i wsadzić ich na bardzo długie lata.

Dopytywany o kogo konkretnie mu chodzi odpowiedział, że o "bardzo wielu".