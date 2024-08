Szef resortu sportu poprosił też prezesa PKOl i związki sportowe o przekazanie dokumentacji dotyczącej m.in. składu delegacji poszczególnych związków na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Informacje te miały trafić do MSiT do 14 sierpnia 2024 r. Miało to związek z doniesieniami, że sportowcy mieli gorsze warunki od działaczy komitetu.

W rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa PKOl Katarzyna Kochaniak-Roman podkreśliła, że zgodnie z zapowiedzią prezesa Piesiewicza, organizacja będzie współpracowała ze wszystkimi urzędami, które chciałyby skontrolować finanse Komitetu.

Czy to będzie Najwyższa Izba Kontroli (NIK), czy kontrola ze stołecznego ratusza, które zapowiadał minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, ze wszystkimi będziemy współpracować, bo nie mamy nic do ukrycia- zaznaczyła.

W zakończonych 11 sierpnia igrzyskach w Paryżu Polska zajęła 42. miejsce w klasyfikacji medalowej, z dorobkiem jednego złotego, czterech srebrnych i pięciu brązowych.