W uroczystości udział wzięli m.in. szef Rady Europejskiej Antonio Costa, polskie posłanki i posłowie, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu Szymon Hołownia czy były prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zabrakło natomiast ambasadora Węgier, Istvana Ijgyarto. Polskie MSZ poinformowało, że nie przewiduje jego udziału. "W gestii ambasady Węgier pozostała decyzja dotycząca reprezentacji placówki na innym szczeblu" - podał resort.

Szef gabinetu prezydenta odpowiada na wpis premiera

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek odniósł się do nieobecności prezydenta Andrzej Dudy podczas piątkowej gali.

Doradca gabinetu prezydenta ocenił, że "rząd z poważnej sprawy, jaką jest prezydencja w Radzie UE, zrobił Akademię ku czci Donalda Tuska w Teatrze Wielkim". Dodał, że prezydent nie będzie uwiarygadniał takich działań swoją obecnością.

Mastalerek napisał na X, że to Donald Tusk powinien od kilku dni tłumaczyć się, że w Polsce nie odbędzie się szczyt Rady Europejskiej - jak stwierdził - "tylko dlatego, że premier nie mógł znieść, że zgodnie z ustawą, to prezydent by ten szczyt prowadził". Nieformalny szczyt unijnych przywódców nie odbędzie się w Polsce, tylko 3 lutego w Brukseli. Węgry, od których Polska przejęła prezydencję, zorganizowały nieformalny szczyt Rady Europejskiej w swojej stolicy w listopadzie.

"Najlepszym więc podsumowaniem wczorajszej rządowej szopki jest to, że odbyła się w teatrze - jak na szopkę noworoczną przystało" - skwitował Mastalerek.