Przewodniczący Rady UE: Musimy kontynuować wsparcie dla Ukrainy

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślił, od czasu wstąpienia do UE 20 lat temu Polska stała się m.in. "kamieniem węgielnym europejskiej obrony" oraz "kluczowym filarem europejskiego wspólnego rynku".

Zaakcentował, że UE musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy w takim wymiarze, w jakim będzie to konieczne, by osiągnąć pokój.

Ukraina musi pozostać naszym priorytetem. Musimy w tym roku dalej stać przy Ukrainie w takim wymiarze, w jakim będzie to konieczne i tak długo, jak długo będzie trzeba, by osiągnąć pełen, sprawiedliwy i długotrwały pokój - podkreślił.

Szef Rady Europejskiej mówił, że obrona musi pozostać celem strategicznym Unii, która powinna także "pracować na rzecz silniejszego partnerstwa transatlantyckiego i współpracy z NATO". Uznał, że inwestycje w sektor obrony mają stać się napędem europejskiej gospodarki.

Antonio Costa / PAP/Radek Pietruszka / PAP

Pewne jest, że architektura budżetowa Unii i jej polityka będą musiały się zmienić - powiedział Costa. Według niego chodzi o rozwiązania, które pozwolą na to, by do rozwoju regionów przyczyniała się m.in. transformacja cyfrowa i energetyczna.

Costa poinformował, że zwołał nieformalne spotkanie liderów europejskich na początek lutego, by rozmawiać właśnie o obronie. Jak dodał, ma w nim wziąć udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz - zgodnie z sugestią Donalda Tuska - premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Gala zakończyła się przed godz. 22. Muzycy Orkiestry i Chóru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą Radzimira Dębskiego - po wykonaniu utworu skomponowanego specjalnie na tę okazję - odśpiewali hymn UE, czyli fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 do tekstu poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości” z 1785 r.