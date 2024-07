​Polscy eurodeputowani nie będą reprezentować na forum Parlamentu Europejskiego krajowych interesów w dziedzinie rybołówstwa i polityki ekonomicznej. Żaden z Polaków należących do liczących się frakcji nie zgłosił się do komisji ds. ekonomicznych i monetarnych (ECON) oraz komisji ds. rybołówstwa (PECH).

Parlament Europejski (zdjęcie ilustracyjne) / RONALD WITTEK / PAP/EPA

W komisji ds. rybołówstwa negocjowana jest unijna legislacja np. w sprawie unijnych kontroli czy wymagań środowiskowych. Tutaj dyskutuje się m.in. o wpływie wzrostu cen paliw w związku z wojną na Ukrainie na rentowność firm rybackich. Nieobecność Polaków może się odbić na przyszłości polskiego sektora rybackiego.

Natomiast w komisji ds. ekonomicznych przyjmuje się np. regulacje dotyczące polityki podatkowej. Tu chociażby zdecydowano o wydłużeniu terminu wystawiania faktur, ułatwiając w ten sposób życie małym firmom.

Rekord popularności pobiła natomiast komisja ds. zagranicznych (AFET) wraz z wchodzącą (na razie) w jej skład podkomisją obrony (SEDE; komisja ma stać się jesienią pełnoprawna komisją - przyp. red.).

Do obu komisji zapisało się - w formie pełnoprawnych członków - aż siedmiu Polaków. Jest wśród nich trzech europosłów z Platformy Obywatelskiej - Łukasz Kohut, Michał Szczerba i Marcin Kierwiński (do SEDE), również trzech z Prawa i Sprawiedliwości - Arkadiusz Mularczyk, Adam Bielan i Michał Dworczyk (do SEDE), a także Robert Biedroń z Lewicy.

Zainteresowanie tą komisją wynika oczywiście z wojny na Ukrainie. To jednak komisja prawie wyłącznie "prestiżowa", gdyż nie bierze udziału w stanowieniu unijnego prawa. Już wcześniej jeden z doświadczonych pracowników PE tłumaczył w rozmowie z RMF FM , że "wszyscy sądzą, iż doskonale znają się na polityce zagranicznej" i że "nowym europosłom wydaje się, że dzięki roli w komisji będą mogli mało pracować i błyszczeć".

Druga komisja Parlamentu Europejskiego, która wzbudziła największe zainteresowanie, to komisja ds. przemysłu (ITRE), jedna z najmocniejszych i najważniejszych, w której mają się decydować sprawy europejskiego przemysłu obronnego czy kwestie energii. Ma jej szefować Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, a zasiądą w niej eurodeputowani Daniel Obajtek i Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej i Adam Jarubas z Polskiego Stronnictwa Ludowego.