W środę Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję na temat sprawozdania finansowego partii politycznych za ubiegły rok. Największe wątpliwości pojawiają się co do sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi głównie o finansowanie kampanii wyborczej ze środków przeznaczonych na Fundusz Sprawiedliwości. Pieniądze - zamiast do ofiar przestępstw - trafiały na przykład do kół gospodyń wiejskich czy OSP.

W środę posiedzenie PKW ws. sprawozdań z wyborów W środę Państwowa Komisja Wyborcza powróci do rozpatrywania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów parlamentarnych. PiS może stracić nawet 75 proc. z blisko 26-milionowej rocznej subwencji. PKW przyjrzy się kwestii finansowania kampanii wyborczej ze środków przeznaczonych na Fundusz Sprawiedliwości. Zobacz również: Co, jeśli PiS straci subwencję? PKW odrzucała już sprawozdania finansowe Co budzi zastrzeżenia? Pieniądze, które miały trafiać o ofiar przestępstw, trafiały do szpitali, ochotniczych straży pożarnych czy do kół gospodyń wiejskich. Problem też w tym, że zasilały te okręgi wyborcze, z których startowali głównie ludzie związani z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Reporter RMF FM Jakub Rybski zauważa także, że wątpliwości budzi również organizacja pikników 800 plus. PiS przeznaczył na nie wiele milionów złotych, a obecnie rządzący zarzucają, że środki pochodziły z rezerwy budżetowej. Państwowa Komisja Wyborcza musi ocenić, czy te wydatki budziły zastrzeżenia. Co więcej - jak dowiedział się w kancelarii premiera reporter RMF FM Michał Radkowski, urzędnicy państwowi mieli w czasie pracy rozdawać ulotki zachęcające do głosowania na polityków PiS-u czy zamawiać ze środków publicznych materiały audiowizualne do promocji Zjednoczonej Prawicy. Sprawa dotyczy polityków zarówno Suwerennej Polski, jak i Prawa i Sprawiedliwości . "Oceny PKW wymagają również działania, które prowadzone były przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Dotyczy to sposobu przygotowywania w latach 2022-2023 internetowych raportów m.in. na temat 'wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości'. Raporty te były finansowane ze środków publicznych na rzecz konkretnej partii politycznej" - podała kancelaria premiera. Kaczyński: Posiedzenie PKW "dniem próby" dla polskiej demokracji Prezes PiS Jarosław Kaczyński Szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Jan Grabiec powiedział w poniedziałek, że PKW otrzymała obszerny i udokumentowany materiał dotyczący nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej przez PiS. Jak stwierdził, gdyby członkowie PKW się z nim zapoznali i byli bezstronni, na pewno byliby przekonani, że jest to sprawa ewidentna. Z kolei prezes PiS, Jarosław Kaczyński ocenił, że posiedzenie PKW będzie "dniem próby" dla polskiej demokracji. Jego zdaniem, ewentualne decyzja o odebraniu subwencji PiS byłaby dowodem na to, że "demokracji już w Polsce nie będzie". Jeśli okaże się, że PKW ma zasadne wątpliwości do finansowania kampanii wyborczej PiS, partia Jarosława Kaczyńskiego może stracić do 75 proc. z blisko 26-milionowej rocznej subwencji (zgodnie z wyliczeniami PKW przewidywana roczna subwencja dla PiS wynosi 25 mln 933 tys. 375 zł).