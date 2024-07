Z Polski dotarły dwa przekazane przez WOŚP aparaty do hemodializy oraz materiały medyczne i zabawki dla dzieci, które przywiózł do Kijowa dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka Marek Migdał – powiedziała we wtorek dr Halina Kozinkiewicz, wiceprezes Polskiego Medycznego Stowarzyszenia na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, która obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka.

"Informacja o zbombardowaniu dziecięcego szpitala w Kijowie po raz kolejny pokazuje najbardziej krwawe oblicze napaści Rosji na Ukrainę. To nie pole walki, a po raz kolejny cele cywilne. Zaatakowanie szpitala w każdej wojnie, w każdym konflikcie jest określane mianem ludobójstwa (...). W odpowiedzi na prośbę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, które postanowiło włączyć się w pomoc w organizacji dalszego leczenia dzieci ze zbombardowanego szpitala w Kijowie, postanowiliśmy kupić w trybie natychmiastowym 2 aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego. Takie leczenie jest leczeniem wymagającym ciągłej interwencji sprzętu medycznego. Nasza Fundacja chce taką ciągłość zapewnić" - napisał po rosyjskim ataku na szpital w Kijowie Jerzy Owsiak.

W wyniku ataku na szpital dziecięcy zginęły dwie osoby

8 lipca rosyjskie wojska przeprowadziły jeden z najbardziej zmasowanych ostrzałów Ukrainy w ostatnich miesiącach. W różnych regionach kraju zginęły 44 osoby, w tym aż 34 w Kijowie. Jednym z celów ataku stały się placówki medyczne w stolicy - szpital dziecięcy Ochmatdyt, gdzie śmierć poniosły dwie osoby i klinika Adonis, gdzie zginęło dziewięcioro cywilów.

Zbombardowany szpital dziecięcy w Kijowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odbudowę szpitala Ochmatdyt. Obiecał też udzielenie pomocy wszystkim rodzinom, których krewni ucierpieli na skutek rosyjskiego ataku.

Dr Kozinkiewicz powiedziała w rozmowie, że Centrum Zdrowia Dziecka wspiera małych ukraińskich pacjentów i lekarzy od pierwszych dni wojny Rosji przeciwko Ukrainie na pełną skalę.W tym czasie dokonano już m.in. pięciu transplantacji wątroby i około 2,5 tys. zabiegów różnego charakteru dla dzieci ukraińskich. Ta współpraca jest bardzo silna i bardzo dobra – podkreśliła.