Wideo nie przedstawia przejazdu kolumny rządowej, która uczestniczyła w wypadku. Nagranie pochodzi z 2020 roku. Pomaska tłumaczyła później, że użyła go jako ilustracji.

Wpis posłanki KO skomentował również rzecznik rządu:

Po pierwsze to nagranie nie dotyczy wczorajszego wydarzenia. Druga rzecz to w tym miejscu trzeba złożyć wyrazy ubolewania wobec tych, którzy są ofiarami tego wypadku czyli policjantów, którzy są teraz hospitalizowani. Chciałbym złożyć wyrazy współczucia tym osobom, które są ofiarami tej kolizji. Niektórzy politycy opozycji może będą chcieli tę kwestię wykorzystać do swoich celów politycznych, ale to już zostawiam ocenie tych, którzy obserwują i komentują politykę - powiedział Müller i dodał, że wszystkie informacje na temat wypadku podała policja i opinia publiczna ma w związku z tym jasny obraz sytuacji.

Rzecznik odpowiadał też na pytania dotyczące tego, czy nie powinno się zweryfikować procedur dotyczących przejazdu kolumn rządowych. Konwoje tego typu poruszają się bowiem z dużą prędkością i na sygnale.

Policja przedstawiła informację, że drugi samochód z przeciwległego pasa ruchu zjechał na pas, którym prawidłowo poruszała się oznaczona kolumna. To są fakty - powiedział Müller i wyjaśnił, że takie formacje konwojów są standardowe i konieczne, bo inaczej mogłoby dojść do "przerwania kolumny przez inny pojazd".