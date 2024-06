Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, nie będzie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Daniela Obajtka na piątkowe posiedzenie wizowej komisji śledczej. Warszawski sąd odmówił uwzględnienia wniosku komisji w tej sprawie. Zastosował jedynie karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł.

Jakie jest uzasadnienie tej decyzji?

Zatrzymanie i doprowadzenie stosuje się - co do zasady - jeśli kara pieniężna nie przyniesie rezultatu. Jak dodaje sąd, konieczne jest też stwierdzenie uporczywości w zachowaniu świadka. To - jak napisano w uzasadnieniu - nie nastąpiło.

Wystarczająca jest więc na tym etapie kara w maksymalnej wysokości, czyli 3 tys. złotych - uznał sąd.

Sad stwierdził, że Daniel Obajtek nie usprawiedliwił swej nieobecności na posiedzeniu wizowej komisji śledczej. Według sędziego, pismo dostarczone przewodniczącemu nie może być powodem usprawiedliwienia.

Jak podano w uzasadnieniu - owszem - były prezes Orlenu prowadzi kampanię wyborczą, ale nie wskazał konkretnie, jakie działania w ramach tej kampanii będzie prowadził w czasie, gdy miał zeznawać przed sejmowymi śledczymi.

Te postanowienia trafiły już do wizowej komisji. Przysługują na nie zażalenia.



