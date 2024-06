Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że do prokuratury nie dotarł ani Obajtek, ani jego usprawiedliwienie. Wiadomo też, że nie odebrał on wezwania w sprawie stawienia się na przesłuchanie.

W nawiązaniu do wydanego przez Obajtka oświadczenia nasz dziennikarz usłyszał w prokuraturze, że w tej sprawie nie ma ustanowionego żadnego pełnomocnika.

Były szef Orlenu miał zeznawać jako świadek w śledztwie dotyczącym składania fałszywych zeznań w związku z publikacją nagrań z jego gabinetu.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział w zeszłym tygodniu, że toczą się trzy śledztwa związane z Danielem Obajtkiem. Dotyczą połączenia Lotosu z Orlenem, zawyżania cen benzyny i zaliczki na zakup ropy. Bodnar dodał, że są także "mniejsze sprawy", które dotyczą składania fałszywych zeznań oraz odmowy wstępu do Orlenu dla kontrolerów NIK.

Gdzie jest Daniel Obajtek?

Według "Gazety Wyborczej" Obajtek, który w wyborach do PE startuje z listy PiS na Podkarpaciu, nie zostaje na noce w Polsce, lecz nocuje na Słowacji lub Węgrzech. Gazeta napisała, że były szef Orlenu wjeżdża w obstawie złożonej z byłych agentów służb, nie ma przy sobie telefonu, by nie można było go namierzyć po sygnale, na dłuższe wywiady umawia się w Wiedniu.

Wczoraj w Polsat News Daniel Obajtek przyznał, że nie znajduje się w miejscu zamieszkania, gdyż prowadzi kampanię. Mój dom a Podkarpacie to jest około 130 km i trudno, żebym codziennie wracał do domu - oświadczył.

Były prezes Orlenu zaznaczył, że nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania. Prokurator krajowy (...) wprost powiedział, że przeciwko mnie nie toczą się żadne postępowania, toczą się w sprawie - podkreślił Obajtek.