Michał Kobosko o sprawie Adama Gomoły

O sprawie dotyczącej posła Adama Gomoły mówił w piątek rano w TVP Info pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Nic nam nie wiadomo, żeby dochodziło do korupcji politycznej - powiedział. Wczoraj wieczorem zapoznaliśmy się z fragmentem przynajmniej tekstu NTO - podkreślił.

Mówił też, że "to są bardzo poważne zarzuty stawiane naszemu posłowi".

My niezwłocznie zajęliśmy się wyjaśnianiem tej sprawy. Jeszcze dzisiaj w nocy rozmawialiśmy z panem posłem. Na razie pierwsze decyzje są takie, że pan poseł zawiesza swoją działalność w klubie parlamentarnym Polski 2050 i Trzeciej Drogi i swoje członkostwo w partii. I my tę sprawę dogłębnie wyjaśnimy i sprawdzimy, na czym opierają się te zarzuty, jak są poważne. Rzecz jasna żadna partia nie może sobie na to pozwolić, żeby miała zarzuty, była oskarżana, że w jakiś sposób obchodzi prawo wyborcze. Sprawa jest dla nas poważna - stwierdził w TVP Info Michał Kobosko.



Dodał, że "pan poseł Gomoła nie będzie uczestniczył w pracach naszego klubu". Kobosko podkreślił, że Gomoła "nie przyznaje się do tych zarzutów". Uważa, że jest to element lokalnej, czy regionalnej kampanii przeciwko niemu. Słuchamy bardzo uważnie, co mówi pan poseł w swojej obronie, jest to oczywiste, natomiast rozpoznamy wszystkie okoliczności tej sprawy i podejmiemy stosowne decyzje - powiedział.

Czego dotyczy publikacja "NTO"?

W piątek rano "Nowa Trybuna Opolska" opublikowała na swojej stronie internetowej artykuł dotyczący posła Polski 2050 Adama Gomoły .

"Rozmowa miała miejsce w połowie lutego, jeszcze przed zamknięciem list do wyborów samorządowych. Na nagraniu słychać głos posła Adama Gomoły, najmłodszego polskiego parlamentarzysty, lidera opolskich struktur Polski 2050. Gomoła tłumaczy kandydatowi jak ominąć limit finansowania kampanii wyborczej i zaleca wpłatę pieniędzy na konto prywatnej firmy" - poinformowała "NTO".

Chodziło o kwotę 20 tys. złotych. Zdaniem "Nowej Trybuny Opolskiej" pieniądze miały zostać przekazane na konto firmy prowadzonej przez szefową sztabu partii Szymona Hołowni na Opolszczyźnie, bliskiej współpracownicy posła.

"Aby uzasadnić wpłatę, przygotowano umowę, która zakładała świadczenie usług konsultingowych w zakresie wizerunku, w tym 'przygotowanie raportów na temat efektów przeprowadzonych działań'" - podaje "NTO".

Gazeta przekazała, że - wedle jej wiedzy - kandydat, któremu to zaproponowano, ostatecznie nie wpłacił żadnych pieniędzy i ostatecznie "jedynki" na liście Polski 2050 nie otrzymał.

Adam Gomoła - najmłodszy poseł obecnej kadencji

Adam Gomoła ma 25 lat i jest najmłodszym posłem w Sejmie obecnej kadencji. Pochodzi z Opola.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku startował z pierwszego miejsca listy Trzeciej Drogi PSL-Polski 2050 Szymona Hołowni w okręgu nr 21 w wyborach do Sejmu.

Zdobył 21 923 głosy i uzyskał mandat poselski.