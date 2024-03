Prezydent Andrzej Duda powołał w środę w skład Państwowej Komisji Wyborczej: Mirosława Suskiego, Arkadiusza Pikulika, Konrada Składowskiego, Ryszarda Balickiego, Macieja Klisia, Pawła Gierasa i Ryszarda Kalisza. Ich kadencja w PKW rozpocznie się 14 marca.

Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzą: jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz siedem osób wskazanych przez Sejm.

Kadencja sędziów NSA i TK w PKW trwa 9 lat. Z kolei mandat członków wybranych przez Sejm wygasa z mocy prawa po upływie 150 dni od dnia wyborów do Sejmu.

Nowi członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

W środę prezydent powołał siedmiu nowych członków PKW, których 21 grudnia ub.r. wskazał Sejm. Dwóch kandydatów na członków PKW wyznaczył klub PiS, dwóch - klub KO, po jednym zgłosiły kluby PSL-TD, Polska 2050-TD i Lewica.

W komisji zasiądą: Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś, Paweł Gieras i Ryszard Kalisz. Ich kadencja rozpocznie się 14 marca.

W PKW zasiadają także: sędzia NSA Sylwester Marciniak (przewodniczący PKW) oraz sędzia TK Wojciech Sych (wiceprzewodniczący PKW).

Prezydent: To wszystko jest nie do przecenienia

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda mówił o fundamentalnej roli Państwowej Komisji Wyborczej w realizowaniu i utrzymaniu demokratycznego ustroju Polski.

Wiarygodność państwa pracy, tego, w jaki sposób realizujecie swoje obowiązki i w jaki sposób postrzegane jest to na zewnątrz dla kwestii stabilności ustrojowej, dla kwestii wiarygodności wyborów, które są solą demokracji (...) - wszystko to jest nie do przecenienia - mówił prezydent do członków PKW i podziękował im za przyjęcie nominacji.

Prezydent wskazywał, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat mieliśmy jedną bardzo trudną sytuację w związku z wyborami, a PKW znalazła się w ogniu zarzutów. Na szczęście kolejnym składom PKW udało się tę sytuację naprawić i nigdy później już wyborom nie stawiano zarzutów, żeby w jakikolwiek sposób wypaczały rzeczywisty wynik głosowania. Cieszę się z tego ogromnie, zwłaszcza wobec wzrastającej w ostatnich latach frekwencji wyborczej - dodał.

W 2014 r. po wyborach samorządowych niemal cały skład PKW podał się do dymisji w związku z problemami systemu informatycznego PKW i opóźnieniami w podaniu pełnych wyników wyborów. Na skutek awarii systemu wyniki zostały podane z dużym opóźnieniem, a część komisji wyborczych ustalała wyniki ręcznie sumując głosy.

Ryszard Kalisz o wyborze członków PKW

We wtorek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Kalisz , który został nowym członkiem PKW, opowiedział się za powrotem do modelu wyboru członków Państwowej Komisji Wyborczej, który funkcjonował do 2018 roku - wówczas współtworzyli ją wyłącznie sędziowie delegowani przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny (obecnie PKW współtworzą przedstawiciele TK i NSA oraz członkowie wybrani przez Sejm).

Kalisz zadeklarował, że gdyby Sejm przegłosował zmianę Kodeksu wyborczego w tej sprawie, wówczas natychmiast zrezygnowałby z członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej.