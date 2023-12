Na stronie internetowej Sejmu pojawiły się oświadczenia majątkowe posłów X kadencji. Szef Platformy Obywatelskiej i kandydat sejmowej większości na premiera Donald Tusk posiada ponad milion złotych oszczędności. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma kredyt. Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia uwagę przykuwa liczbą nieruchomości. Jeden z liderów Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest właścicielem jachtu motorowego, a jeden z czołowych polityków Konfederacji Sławomir Mentzen ma bitcoiny warte blisko 5 mln zł.

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński / Radosław Pietruszka / PAP

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego wpłynęło do kancelarii marszałka 7 listopada. Można je przeczytać tutaj. Z dokumentu wynika, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma oszczędności w wysokości 311 624,10 zł.

Kaczyński jest współwłaścicielem 1/3 domu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Wartość nieruchomości wyceniana jest na około 1,8 mln zł.

W innych pozycjach czytamy, że z tytułu pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Kaczyński (dane na 31.12.2022 r.) zarobił 216 344,54 zł.

96 795,24 zł szef Prawa i Sprawiedliwości otrzymał z tytułu emerytury, 12 099,96 zł z diety parlamentarnej, a 37 729,92 zł z uposażenia (dane za 2022 rok). Polityk posiada także kredyt w kasie SKOK im. Stefczyka. Saldo pożyczki na 25 października 2023 roku wynosiło 53 003,00 zł.

Oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Aktualny premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu majątkowym złożonym 13 listopada 2023 informuje, że posiada 88 tysięcy zł oszczędności, a także obligacje skarbowe o wartości 4 480 660 zł. Dokument jest dostępny pod tym linkiem.

Szef rządu jest także właścicielem kilku nieruchomości. To dom ok. 150 mkw. o wartości ok. 1,9 mln zł, mieszkanie o powierzchni 72,4 mkw. o wartości ok. 1,1 ml zł, drugi dom ok. 100 mkw. o wartości ok. 3,5 mln zł, a także 50 proc. własności segmentu o powierzchni ok. 180 mkw. (wartość ok. 600 tys. zł) oraz działkę rolną o powierzchni ok. 2 ha, wartości ok. 200 tys. zł.

Morawiecki w 2022 roku zarobił Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponad 285 045,36 zł. Z tytułu diety parlamentarnej polityk otrzymał 45 679,92 zł.

Premier wykazuje także składniki mienia ruchomego o łącznej wartości 385 tys. zł. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie ma kredytów. Pożyczył za to siostrze 300 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Donald Tusk / Albert Zawada / PAP

Z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska wynika, że zgromadził on oszczędności w wysokości 112 tys. zł, a także 285 tys. euro (około 1,2 mln zł zgodnie z kursem 1 grudnia 2023 roku). Szef Platformy Obywatelskiej posiada także polisę na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł oraz dwie polisy na życie i dożycie Allianz każda o wartości 70 tys. zł.

Do rubryki dochody uzyskane w 2022 roku Tusk wpisał:

emeryturę (z Belgii) 1515,03 zł,

z tytułu odsetek z oszczędności - 175 zł,

prawa autorskie - 177 791 zł,

emeryturę z ZUS - 52 210,08 zł,

prawa w EPP (Europejska Partia Ludowa - red.) - 331 458,68 zł,

prawa autorskie (za granicą) - 1145,53 zł,

emeryturę z Komisji Europejskiej - 65 000 euro (po przeliczeniu ok. 281 tys. zł).

Tusk wpisał też w pozycji "składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł", że posiada zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r. Oświadczenie lidera PO jest dostępne pod tym linkiem.

Oświadczenie majątkowe Szymona Hołowni

Szymon Hołownia / Albert Zawada / PAP

Po raz pierwszy oświadczenie majątkowe złożył należący do sejmowych debiutantów Szymon Hołownia - marszałek Sejmu i lider Polski 2050. Można je znaleźć tutaj.

W oświadczeniu Hołowni możemy przeczytać m.in., że ma na kontach 28 900 zł, 21 500 dolarów i 13 020 euro. Posiada też jednostki funduszy inwestycyjnych na kwotę 57 047,64 zł.

Hołownia wspólnie z żoną posiadają dom o powierzchni ponad 254 metrów kwadratowych, działkę o powierzchni 1584 metrów kwadratowych oraz ponad 64-metrowe mieszkanie. Dom z działką i udziałem w drodze osiedlowej są warte niemal 2,9 mln złotych, a mieszkanie - ponad 1,6 mln złotych. Dodatkowo marszałek Sejmu ma też siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65 hektara i wartości ponad 554 tys. złotych (w tym przypadku jest wskazany jako właściciel, a nie współwłaściciel).

Lider Polski 2050 zadeklarował, że w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którą zamknął 30 czerwca, osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości ponad 240 tys. złotych.

Przed wejściem do polityki Hołownia zajmował się m.in. pisaniem książek. W oświadczeniu napisał, że w ubiegłym roku z tytułu praw autorskich osiągnął dochód w wysokości ponad 50 tys. złotych.

Z oświadczenia dowiadujemy się też m.in., że marszałek Sejmu ma ikonę współczesną o wartości ok. 20 tysięcy złotych i obraz współczesny warty ok. 12 tysięcy złotych. Co ciekawe, z dokumentu wynika, że Hołownia nie posiada samochodu.

Oświadczenie majątkowe Władysława Kosiniaka-Kamysza

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz / Łukasz Gągulski

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz złożył swoje oświadczenie majątkowe 9 listopada 2023 roku. Dokument można zobaczyć na sejmowej stronie internetowej. Polityk zadeklarował w nim, że dysponuje środkami w wysokości około 45 tysięcy złotych, a także 5 tysiącami zł w funduszu inwestycyjnym.

Lider PSL-u ma też mieszkanie o powierzchni 86,24 metrów kwadratowych, którego wartość wynosi około 650 tysięcy złotych. Oprócz tego Kosiniak-Kamysz posiada także dwie działki rolne, działkę budowlaną i lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny - trzy z nieruchomości posiada na własność, a w jednej ma 1/2 udziału:

pełna własność działki rolnej o powierzchni 0,2196 hektara i wartości 28 tys. złotych,

1/2 udziału we własności działki rolnej o powierzchni 0,16 ha i wartości 22 tys. złotych,

pełna własność działki budowlanej o powierzchni 754 metrów kwadratowych i wartości 222 tys. złotych,

pełna własność lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne z garażem o powierzchni 25 metrów kwadratowych i wartości 55 tys. złotych.

Szef ludowców w 2022 otrzymał również dochody z tytułu uposażenia poselskiego - 150 492,13 zł, diety parlamentarnej - 45 573,04 zł (w tym 9 573,04 zł było opodatkowane) oraz dzięki wynajmowi mieszkania - 28 811 zł.

Kosiniak-Kamysz ma również kartę kredytową z limitem do 10 tys. zł, a także kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu w wysokości 40 tys. złotych.

Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty zadeklarował w oświadczeniu majątkowym ( w całości do przeczytania tutaj ), że ma akcje warte ponad 454 tys. złotych. Posiada też ponad 216 tys. złotych i ponad 9 tys. euro.

Czarzasty jest współwłaścicielem domu o powierzchni ponad 255 metrów kwadratowych i wartości 1,5 mln złotych. Ma też 35-metrowe mieszkanie warte 350 tys. złotych.

Wicemarszałek Sejmu ma też m.in. jacht motorowy, jest współwłaścicielem kolekcji obrazów wartych 50 tys. złotych i biblioteki składającej się z 15 tysięcy tomów o wartości 80 tysięcy złotych.

Oświadczenie Czarzastego jest wypełnione ręcznie, co w połączeniu z dość niestarannym pismem sprawia, że niektóre zapisy są trudne do jednoznacznego odczytania.

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Sejmowym debiutantem - podobnie jak Szymon Hołownia - jest jeden z czołowych polityków Konfederacji - Sławomir Mentzen. On więc również pierwszy raz złożył oświadczenie majątkowe, które można znaleźć tutaj.

Z oświadczenia majątkowego Mentzena wynika, że ma bitcoiny warte niemal 4,9 mln złotych, a oprócz nich oszczędności w różnych walutach: 702 796 zł, 15 000 euro, 1500 dolarów i 165 funtów brytyjskich.

Mentzen ma też akcje trzech spółek, które są warte ponad 76 tysięcy złotych. Wspólnie z żoną posiada dwa domy. Jeden z nich ma 370 metrów kwadratowych i stoi na działce o powierzchni 1176 metrów kwadratowych (ponad 3,5 mln złotych wartości). Drugi jest mniejszy - ma 125 metrów kwadratowych i stoi na 800-metrowej działce (875 tys. złotych wartości). Do tego dochodzi jeszcze 107-metrowe mieszkanie warte 750 tysięcy złotych.

Mentzen jest komplementariuszem w kancelarii Mentzen SKA. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 180 tysięcy złotych. Ma też m.in. udziały w Mentzen Holding warte 4 mln złotych i w spółce Mentzen i Kapica warte 2500 zł.

Poseł Konfederacji wykazuje w oświadczeniu prawo do prywatnego korzystania z dwóch aut. To volvo XC 90 z 2022 r. warte 340 tysięcy złotych i mercedes coupe klasy E - również z 2022 r., warty 300 tysięcy złotych.

Z lektury oświadczenia Mentzena można się dowiedzieć także, że ma do spłacenia dwa kredyty hipoteczne. W jednym wypadku to ponad 961 tysięcy złotych, a w drugim - ponad 317 tysięcy złotych.