Poseł o pracy studentów

Adam Gomoła mówił dalej o sytuacji studentów.

Jak studenci mają sobie zrekompensować sobie koszty życia w momencie, kiedy tak szalejącej drożyna jest. A podczas studiach stacjonarnych nie mają możliwości zarabiania sobie w weekendy, także w niedzielę. No chyba, że pójdą do sieci sklepów oczywiście o zagranicznym kapitale, które przekształciły się w placówki pocztowe, które są z takim płazem w logo. Panie premierze, za to, co zgotował pan najmłodszym wyborcom, to płazem po prostu nie ujdzie. Zresztą już nie uszło, widzieliśmy jaki był werdykt 15 października - stwierdził poseł.