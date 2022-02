Dziś w południe zbierze się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma podjąć decyzje dotyczące zmian w rządzie - wynika z informacji PAP w PiS. Według nieoficjalnych informacji stanowisko miałby stracić szef MF Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski.

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki / Rafał Guz / PAP

Do dymisji dojdzie w Ministerstwie Finansów, a stanowiska stracić mają zarówno szef resortu Tadeusz Kościński, jak i wiceminister Jan Sarnowski. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość chce znaleźć winnych za chaos związany z pierwszymi tygodniami rewolucji podatkowej.

Prezes Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów bezpośrednio wskazywał, że odpowiedzialność ponosi właśnie resort Kościńskiego, choć w ubiegłym roku to premier był najbardziej zaangażowany w zapowiadanie i składanie obietnic pod wspólnym szyldem Polskiego Ładu. Hasło, które miało dać odbicie w sondażach, na razie kojarzone jest z porażką, której na dodatek rządowi nadal nie udało się naprawić.

Zmiany kadrowe nie wpływają w żaden sposób na wysokości otrzymywanych pensji, a zapowiadane nowelizacje reformy podatkowej nadal nie trafiły do Sejmu. Jeden z wiceministrów finansów w nieoficjalnej rozmowie przyznawał, że nie są jeszcze nawet napisane.

Kto nowym ministrem finansów?

Według informacji PAP na razie nie ma decyzji, kto miałby zostać nowym szefem resortu finansów. Jak przekazało źródło w PiS, ofertę miał otrzymać Piotr Nowak, obecny szef ministerstwa rozwoju, ale póki co nie powiedział "tak".

W mediach pojawiła się też informacja, że nowym szefem MF mógłby zostać obecny wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Sam jednak zdementował te pogłoski.

Raczej nie będę chciał opuszczać ministerstwa rolnictwa, takiej opcji nie biorę pod uwagę - mówił w sobotę Kowalczyk, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM pytany o możliwość objęcia przez niego stanowiska ministra finansów. Sądzę, że jest co robić w ministerstwie rolnictwa, jest też dużo ewentualnych dobrych kandydatów na ministra finansów - powiedział Kowalczyk. Jak dodał, o zmiany w ministerstwie finansów trzeba pytać premiera Mateusza Morawieckiego, "bo to on będzie wnioskował do prezydenta o ewentualną zmianę".

NIE PRZEGAP: Kowalczyk: Raczej nie będę chciał opuszczać Ministerstwa Rolnictwa

W najbliższym tygodniu będą spotkania władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że będą jakieś rekomendacje. Mam nadzieję, że to kwestia paru dni - dodał wicepremier.

Premier Morawiecki pytany w piątek o możliwe dymisje w Ministerstwie Finansów, mówił: Jesteśmy w fazie, gdy staramy się wyłapać wszelkie niedoskonałości działania systemu. Cieszę się, że ostatnie dwa tygodnie są dużo, dużo lepsze, niż pierwsze dwa tygodnie stycznia, gdy na skutek braku pewnych działań, np. niewypełnienia pewnych formularzy, doszło do nieprawidłowości. I owszem, w takich sytuacjach zawsze należy patrzeć z jednej strony na naprawienie tego, co zostało niedopatrzone, a z drugiej - zastanowić się nad konsekwencjami - mówił premier w Tarnowie.

Dopytywany o kwestię dymisji w MF, premier powtórzył, "jak powiedziałem, będę się zastanawiał nad konsekwencjami".