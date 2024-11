Platforma Obywatelska wciąż nie ogłosiła nazwiska kandydata na prezydenta. W sobotę o godz. 9 w warszawskiej siedzibie partii rozpoczęło się posiedzenie zarządu krajowego. Zdaniem szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który jest jednocześnie jednym z możliwych kandydatów KO, może dziś zapaść decyzja o trybie wyboru kandydata.

Rafał Trzaskowski wchodzi na posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej / Radek Pietruszka / PAP

Swojego kandydata na prezydenta Koalicja Obywatelska ma przedstawić 7 grudnia na Śląsku.

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który w 2020 r. w II turze wyborów prezydenckich nieznacznie przegrał z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Drugą możliwą kandydaturą jest szef MSZ Radosław Sikorski.

W sobotę o godz. 9 w warszawskiej siedzibie partii rozpoczęło się posiedzenie zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej, na którym omawiana będzie właśnie ta kwestia. Po jego zakończeniu władze partii mają wydać komunikat. Nie wiadomo jednak, czego dokładnie będzie on dotyczył.

Spodziewam się, że dzisiaj będziemy podejmować decyzję o trybie wyboru kandydata - powiedział dziennikarzom Sikorski przed wejściem na posiedzenie.

O to, czy już dziś możliwe jest podjęcie decyzji w sprawie tego, kto będzie kandydował, pytana był m.in. szefowa MEN Barbara Nowacka. Z jej odpowiedzi wynikało, że jest to niewykluczone. Idę się dowiedzieć, co dzisiaj się wydarzy. My chcemy, żeby decyzja zapadła jak najszybciej, bo chcemy się wziąć do pracy - powiedziała.

Przyznając, że zawsze bliżej jej do strony liberalnej niż konserwatywnej, Nowacka sugerowała, że sama bardziej skłania się ku kandydaturze Trzaskowskiego niż Sikorskiego. Każdy z nas ma prawo do ambicji, ale naszym celem jest wygrać, a nie chwiać łódką, więc mam nadzieję, że dziś dojdziemy do tej konkluzji - powiedziała.