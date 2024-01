Ułaskawiony we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę Mariusz Kamiński zdradził w Telewizji Republika, że w ostatnim dniu pobytu w zakładzie karnym był przymusowo dokarmiany. "Zostałem wyprowadzony z celi, związano mnie pasami na łóżku (...). Zadano mi to cierpienie. Ktoś podjął decyzję, żeby przeprowadzić to, żeby złamać mnie" - relacjonował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przed Pałacem Prezydenckim / Piotr Molecki / East News

Kamiński o dokarmianiu: Usiłowano złamać mój protest

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli w środę gośćmi Telewizji Republika. Pytano ich m.in. o stan zdrowia po prowadzonej za kratami głodówce.



Jest diagnozowany. Sporo straciłem, jeżeli chodzi o wagę - stwierdził Mariusz Kamiński. Przyznał, że choć wczorajszy dzień zakończył się dla niego szczęśliwie, to jego początek był trudny.

Doszło do przymusowego dokarmiania. Zostałem wyprowadzony z celi, związano mnie pasami na łóżku. Przez nos usiłowano wsadzić sondę z pokarmem - relacjonował były szef MSWiA. Mam przegrodę nosową niewłaściwie zbudowaną, więc nie byli w stanie mi wsadzić tych sond - dodał. Tłumaczył, że ostatecznie dokarmiano go przez rurę wprowadzoną do przełyku.



Usiłowano złamać mój protest. Było to wbrew mojej woli - mówił Kamiński. Dokonano tej czynności zupełnie bez potrzeby - ocenił, przekonując, że wiadomo było wtedy, że w ciągu kilkudziesięciu godzin opuści zakład karny.

Kamiński odniósł się też do faktu, że w poniedziałek przewieziono go z zakładu karnego do cywilnego szpitala. Miałem pewne problemy kardiologiczne, które zostały uregulowane - wyjaśnił.

"Jesteśmy obsadzeni w roli ponurych gestapowców"

Jesteśmy na wolności, będziemy walczyć dalej. Mamy pewien plan przygotowany, będziemy zaskakiwać naszych wrogów - deklarował w Telewizji Republika Mariusz Kamiński. Nie boimy się Tuska ani nikogo z tej śmiesznej bandy - podkreślił, odnosząc się do obozu rządzącego. My jesteśmy obsadzeni przez nich w roli ponurych gestapowców, przestępców, kryminalistów. My się nie przejmujemy tymi małymi ludźmi - zapewniał.

Robimy swoje. Nadal będziemy posłami. Będziemy działać, żeby ujawniać różnego typu sprawy. Mam nadzieję, że prawda zwycięży. Polacy są za nami - mówił Maciej Wąsik.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. 9 stycznia policja zatrzymała obu mężczyzn, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda 11 stycznia poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. Wczoraj zostali oni ułaskawieni i opuścili zakłady karne.